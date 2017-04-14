МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Главным редактором телеканала Life назначена Светлана Левинтас, ранее она возглавляла канал Life78 в Санкт-Петербурге. Эту информацию ТАСС подтвердил первый заместитель директора холдинга News Media Анатолий Сулейманов.

"Светлана будет заниматься классическим телеканалом Life", - сказал Сулейманов, отметив, что занимавший эту должность Илья Мелехин "будет делать свой проект, который больше связан с интернетом".

"Мы изначально, еще полтора года назад, со своей командой вместе с Ильей Мелехиным отправляли Светлану Левинтас в Питер из Москвы для того, чтобы она сформировала команду и отладила работу Life78, - сказал он. - Она сама захотела вернуться, и это совпало с решением Ильи уходить в интернет".

Проект, в который ушел Мелехин, по словам Сулейманова, называется StreamLine. "Он осваивает разработку стримов и делает это достаточно успешно", - добавил он.