ЛДПР предлагает сделать понедельник после Пасхи выходным днем

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (оба от фракции ЛДПР) в ближайшее время намерены внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий еще один выходной день - понедельник, следующий за Пасхой. Об этом сообщила пресс-служба комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как отмечается в релизе, "в силу того, что день празднования Пасхи не привязан к конкретной дате и рассчитывается по определенным правилам, предлагается внести в Трудовой кодекс РФ поправки, устанавливающие соответствующие понедельники - выходные дни до 2050 года".

"Поправки уже готовы и в ближайшее время будут внесены в Государственную думу, а также направлены в правительство РФ для получения заключения", - приводит пресс-служба заявление авторов инициативы.

Либерал-демократы отмечают, что день, следующий за Пасхой, является выходным в целом ряде стран.

В этом году христиане отмечают Пасху 16 апреля.