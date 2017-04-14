Один пострадавший при теракте в метро Петербурга выписан из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Еще один пострадавший при теракте в петербургском метрополитене выписан из больницы на амбулаторное лечение, в стационарах остаются 39 человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в Twiter.

По состоянию на 19:00 (14.04.2017) на амбулаторное лечение переведен еще один пострадавший. Остается в стационарах 39. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 14 April 2017

Ранее сообщалось, что один пострадавший был переведен из группы средней тяжести в удовлетворительную. По состоянию на 13:00 мск 14 апреля в тяжелом состоянии находились двое пострадавших, средней тяжести - четверо, удовлетворительном - 34, амбулаторно проходили лечение 40 человек.

Взрыв произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве в петербургском метро признаны 102 человека.