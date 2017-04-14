Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один пострадавший при теракте в метро Петербурга выписан из больницы

Общество
14 апреля, 22:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, апреля. /ТАСС
В стационарах остаются 39 человек
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Еще один пострадавший при теракте в петербургском метрополитене выписан из больницы на амбулаторное лечение, в стационарах остаются 39 человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в Twiter.

Ранее сообщалось, что один пострадавший был переведен из группы средней тяжести в удовлетворительную. По состоянию на 13:00 мск 14 апреля в тяжелом состоянии находились двое пострадавших, средней тяжести - четверо, удовлетворительном - 34, амбулаторно проходили лечение 40 человек.

Взрыв произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве в петербургском метро признаны 102 человека.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в метро Санкт-Петербурга
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
3
Фонтаны Петергофа впервые за много лет работают в снегу
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
6
Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" не исключают рассмотрения вопроса об отстранении РФ в 2018 году
2
Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги "Евровидению"
3
Журнал Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году
4
AP: для применения супербомбы в Афганистане не требовалось разрешение Трампа
5
Юноша, получивший в Петербурге травму после взрыва, сам изготовил взрывное устройство
6
Угрозы из Вашингтона: смогут ли США уничтожить ядерные силы КНДР
7
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
Темы дня
Загрузка...
Реклама