Президентский полк проведет в Кремле первую в сезоне церемонию развода караулов

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Первая в этом году торжественная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка Федеральной службы охраны (ФСО) пройдет 15 апреля в полдень на Соборной площади Кремля. Об этом ТАСС сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.
В 2017 году начнется 13-й сезон традиционной церемонии. Предыдущие 12 лет развод караулов проходил каждую субботу с апреля по октябрь. Посмотреть церемонию может любой желающий, имеющий входной билет в Кремль. Традиционные элементы церемонии - различные перестроения и выполнение специальных строевых приемов с оружием. Также неизменной "визитной карточкой" кремлевцев является строевой шаг.
Особенно горячие аплодисменты зрителей заслуживают дефиле конного эскорта. В прошлом году впервые в церемонии участвовала женщина-кавалерист - лейтенант Ирина Мамаева, которая служит в Президентскому полку.
Развод караулов в Кремле стал одним из новых символов Москвы наряду с ритуалом смены часовых Почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата. Развод гвардейских караулов считается одной из самых красочных и зрелищных воинских церемоний, закрепленных в воинских уставах и артикулах с петровских времен, хотя подобные церемониалы существовали еще при Великом князе Иване III.
Во времена Российской империи развод лейб-гвардии не был привязан к определенному месту и проводился в резиденции или ставке, где непосредственно находился император. Гвардейцы несли караульную службу как во внутренних помещениях резиденции, так и на внешних ее постах.
Церемония была возрождена в 2005 году.