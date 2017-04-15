РПЦ поддерживает введение для школьников меню, соответствующего их религиозным традициям

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает идею введения для верующих школьников специального меню, соответствующего предписаниям их религий. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

"В том, что у школьников, которые этого хотят, может появиться возможность питаться в соответствии с требованиями своей религиозной традиции, я не вижу ничего плохого", - сказал он, подчеркнув, что постное меню не должно отрицательно сказаться на работоспособности детей или на их умственных способностях.

При этом Иларион отметил, что никто не будет принуждать школьников к приему конкретной пищи, а в случае введения отдельного меню ребенок сможет сам решить, будет ли он соблюдать пост. "Заставлять никто никого не будет, но наличие возможности для ребенка выбрать еду в соответствии со своей религиозной традицией можно только приветствовать", - сказал митрополит.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович сообщал, что проект организации школьного питания по религиозным стандартам может быть опробирован в одной из столичных школ.