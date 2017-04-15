РПЦ поддерживает введение для школьников меню, соответствующего их религиозным традициям

"Тоттенхэм" одержал седьмую победу подряд в чемпионате Англии по футболуСпорт 15 апреля, 16:25
ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболуСпорт 15 апреля, 16:22
ФХР не намерена вмешиваться в конфликт хоккейных федераций БашкортостанаСпорт 15 апреля, 16:13
ФХР поддержит любое решение новокузнецкого "Металлурга" относительно будущего в КХЛСпорт 15 апреля, 15:36
118 лет по Москве: парад трамваев на Чистопрудном бульвареОбщество 15 апреля, 15:32
КХЛ: судья верно засчитал победную шайбу СКА в четвертом матче Кубка ГагаринаСпорт 15 апреля, 15:24
Гавриков: челябинцы заслужили праздник, который им подарили российские хоккеистыСпорт 15 апреля, 15:22
Самый дешевый билет на боксерский бой Ковалев - Уорд будет стоить $255Спорт 15 апреля, 15:14
Президент ФК "Урал" не видит проблем в введении внесоревновательного допинг-контроляСпорт 15 апреля, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает идею введения для верующих школьников специального меню, соответствующего предписаниям их религий. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
"В том, что у школьников, которые этого хотят, может появиться возможность питаться в соответствии с требованиями своей религиозной традиции, я не вижу ничего плохого", - сказал он, подчеркнув, что постное меню не должно отрицательно сказаться на работоспособности детей или на их умственных способностях.
При этом Иларион отметил, что никто не будет принуждать школьников к приему конкретной пищи, а в случае введения отдельного меню ребенок сможет сам решить, будет ли он соблюдать пост. "Заставлять никто никого не будет, но наличие возможности для ребенка выбрать еду в соответствии со своей религиозной традицией можно только приветствовать", - сказал митрополит.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович сообщал, что проект организации школьного питания по религиозным стандартам может быть опробирован в одной из столичных школ.