РФ заняла пятое место в категории "Здоровье и гигиена" рейтинга TTCR

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия поднялась с шестого на пятое место в категории "Здоровье и гигиена" туристического рейтинга The Travel and Tourism Competitiveness Report (TTCR), составляемого экспертами Всемирного финансового форума. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

"Согласно рейтингу The Travel and Tourism Competitiveness Report (TTCR), составляемому экспертами Всемирного финансового форума, наша страна заняла пятое место из 136 стран мира в категории Health and Hygiene (Здоровье и гигиена)", - сказал он.

В рейтингах в 2015 и в 2016 годах РФ занимала 6 место по этому показателю.

Салагай отметил, что "по оценкам экспертов форума, Российская Федерация сегодня обеспечивает высокое качество оказания медицинской помощи туристам". Рейтинг при этом составляется для обычных туристов, путешествующих с целью отдыха. По словам Салагая, данные рейтинга при этом означают, что "Россия продолжает укреплять свои позиции как направление и медицинского туризма".

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по развитию и приоритетным проектам доложила президенту РФ Владимиру Путину об увеличении потока медицинских туристов в РФ.

"Высокое качество услуг и комфортные цены привлекли в российские клиники пациентов более чем из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. За 2 года их число увеличилось на 87%", - приводит Салагай слова министра.