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Четыре тысячи православных молились на Пасху в храмах РПЦ в Чехии

Общество
16 апреля, 12:00 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 16, апреля. /ТАСС
Праздничные службы в стране возглавили священники РПЦ: протоиереи Николай Лищенюк и Владимир Абросимов
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ПРАГА, 16 апреля. /ТАСС/. Собор святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах и храм святой Людмилы при посольстве РФ в Праге стали на Пасху местом паломничества прихожан Русской православной Церкви (РПЦ) в Чешской Республике. Праздничные службы в воскресенье там возглавили священники РПЦ: протоиереи Николай Лищенюк и Владимир Абросимов. С ними молились четыре тысячи православных верующих.

"Большинство из них являются детьми РПЦ. Это проживающие здесь соотечественники, граждане России и других стран СНГ, находящиеся в командировках или на лечении", - сказал ТАСС настоятель Петропавловского храма в Карловых Варах, при котором действует Подворье РПЦ, отец Николай (Лищенюк).

"В Петропавловский собор постоянно также приходят православные чехи и граждане Германии. На пасхальные службы к нам приезжают полные автобусы из ФРГ. Во многих пограничных с Чешской Республикой районах этой страны нет православных храмов. Ближайшим является наш собор, который стал духовным домом для многих немецких православных и живущих там соотечественников", - отметил протоиерей.

На полунощницу и пасхальную заутреню, когда священник провозгласил "Христос Воскрес!", под сводами Петропавловского собора и на улице перед его широко распахнутыми дверями молились более трех тысяч православных. Все верующие не смогли вместиться внутрь храма.

Кроме того, праздничные службы прошли во всех храмах Православной церкви Чешских земель и Словакии, которой РПЦ предоставила автокефалию более полувека назад. Наиболее крупные ее приходы расположены на востоке Словакии, где поживают 70 тысяч православных.

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