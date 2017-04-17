"Известия": музеи и театры могут получить особый статус для защиты от скандальных акций

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ предлагает предоставлять музеям, театрам и другим общественно-культурным учреждениям статус "социального пространства", который позволит защитить их от скандальных акций. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на концепцию законопроекта "О защите высокозначимых нравственных ценностей", которую утвердила комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП РФ.

Как отмечает издание, документ предусматривает, что владельцы таких социальных пространств с особым статусом смогут устанавливать правила поведения на их территории. Нарушение таких правил повлечет административную ответственность. Этот статус учреждения будут получать по определенной процедуре: с инициативой организации такого пространства могут выступить ОП РФ, культурные, общественные или религиозные организации. Затем органы юстиции должны дать заключение, после чего муниципальные или региональные депутаты этот статус зарегистрируют.

"Это единственный способ обеспечить защиту нравственных чувств всех, - сказал газете председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП РФ Иосиф Дискин. - Не надо спорить, оскорблены чувства или не оскорблены. Пересек пространство, где действуют свои нормы и тебя о них предупредили, - ты оскорбил чувства людей, если эти нормы нарушил".

"Известия" поясняют, что законопроект стал реакцией на серию акций с требованиями закрыть выставки, не допустить фильмы в прокат или запретить театральные постановки. Концепция законопроекта будет направлена в Госдуму до конца весны, уточняет газета.