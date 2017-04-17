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Роспотребнадзор: число обратившихся из-за укусов клещей за неделю удвоилось

Общество
17 апреля, 3:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
В медицинские организации по состоянию на 14 апреля обратились 3318 человек
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Число людей, обратившихся в медицинские учреждения по поводу укусов клещей, за неделю увеличилось вдвое. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

С 16 марта 2017 года в ведомстве начался еженедельный мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей. По состоянию на 7 апреля 2017 года в медицинские организации обратились 1465 человек по поводу присасывания клещей.

"По состоянию на 14 апреля 2017 года в медицинские организации обратились 3318 человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднему уровню", - сообщили в ведомстве.

Наблюдение специалисты ведомства осуществляют за клещевым вирусным энцефалитом и рядом других заболеваний, которые передаются через укусы клещей (иксодовый клещевой бореллиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека).

Учреждения здравоохранения Роспотребнадзора, их филиалы и пункты приема клещей проводят работу по исследованию клещей на энцефалит и вирус клещевого боррелиоза. Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий Роспотребнадзор также проводит акарицидные обработки. На данный момент обработано более 4,5 тыс. га. "Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - добавили в ведомстве.

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