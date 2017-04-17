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Член ОП предлагает включить волонтерские движения в список социально-ориентированных НКО

Общество
17 апреля, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Представитель общественной палаты Лидия Михеева добавила, что пока "в законодательстве есть только точечное упоминание о понятии добровольчества"
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева предлагает законодательно прописать понятие организатора добровольческой и волонтерской деятельности, что позволит включить такие движения в список социально-ориентированных НКО.

"Включение понятия (организатора добровольческой деятельности) в законодательство потребует и включение организаторов волонтерства в список социально- ориентированных НКО, поскольку до сих пор нет этой строки в законе о некоммерческих организациях. Если появится эта строка, то организаторы волонтерской и добровольческой деятельности имеют все шансы на попадание в перечень исполнителей общественно-полезных услуг", - заявила она в понедельник в рамках круглого стола в Госдуме "Добровольчество (волонтерство): проблемы и перспективы развития".

При этом Михеева добавила, что пока "в законодательстве есть только точечное упоминание о понятии добровольчества". Член ОП считает, что необходимо введение термина организатора добровольческой или волонтерской деятельности "в широком смысле слова". "Это необходимо для установления впоследствии налоговых льгот, обеспечения мер господдержки этого движения", - указала она.

Также, по мнению Михеевой, должна быть четко обозначена цель добровольчества. "Это, прежде всего, общеполезная цель", - заключила она.

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