ВШЭ: ценность профессий, поддерживающих взаимодействие между людьми, возрастет

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Профессионалы, специализирующиеся на взаимодействии между людьми, будут особенно востребованы в будущем. Такое мнение в ходе состоявшегося в понедельник в ТАСС круглого стола "100 вопросов о профессии" высказал проректор НИУ ВШЭ, заведующий лабораторией исследований рынка труда факультета экономических наук Сергей Рощин.
"Будет возрастать ценность тех видов деятельности, которые связаны с непосредственным взаимодействием человек - человек", - отметил Рощин. В качестве примера он привел специалистов сферы социальной поддержки и социального взаимодействия, на которых в настоящее время уже начинает расти спрос.
Тем не менее, по мнению проректора НИУ ВШЭ, распространение информационно-коммуникационных технологий приведет к уменьшению профессий, связанных с повторяющимися процессами. "Будут вымываться те виды деятельности, которые связаны с простыми рутинными операциями, которые так или иначе могут быть заменены с учетом современных информационных технологий", - сказал Рощин.
Востребованность специалистов гуманитарных сфер будет обусловлена не только наличием у них общего гуманитарного знания или умения работать с текстами, но и "инструментальными компетенциями в области работы с информацией, коммуникацией", добавил он.
Круглый стол "100 вопросов о профессии" был организован информагентством ТАСС при поддержке Международного Ломоносовского клуба и ООО "Локомотивные технологии". В ходе круглого стола финалисты проекта "Ломоносовский обоз. Дорога в будущее 2017" получили возможность задать свои вопросы о трудоустройстве экспертам, представителям бизнеса и власти.