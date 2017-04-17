Эксперт: нынешние студенты-юристы рискуют оказаться без работы через 10 лет

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Современные старшеклассники, которые выбирают профессию юриста, рискуют оказаться без работы через 10 лет. Такое мнение в понедельник выразил проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Рощин на круглом столе в ТАСС "100 вопросов о профессии".
"Есть сильные риски для юристов (остаться без работы) через 10 лет", - сказал Рощин, отвечая на вопрос о перспективах профессии юриста.
"Современные технологии позволяют переходить в юридические консультации без людей, получать массу подробной информации там, где это делают за нас информационные системы", - пояснил Рощин, подчеркнув, что хорошие юристы будут нужны всегда.
"Останется большая социальная сфера, связанная с соблюдением законов, где юристы необходимы", - заключил проректор ВШЭ.
Круглый стол "100 вопросов о профессии" был организован информагентством ТАСС при поддержке Международного Ломоносовского клуба и "Локомотивных технологий". В ходе круглого стола финалисты проекта "Ломоносовский обоз. Дорога в будущее 2017", организованного Ломоносовским клубом, получили возможность задать свои вопросы о трудоустройстве экспертам, представителям бизнеса и власти.