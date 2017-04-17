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Победители конкурса школьных эссе на тему экологии получат путевки в "Артек"

Общество
17 апреля, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
В "Артеке" школьникам расскажут о программах по сохранению и восстановлению популяции редких видов животных
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Учащиеся восьмых классов школ Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и республики Адыгея, победившие в конкурсе школьных эссе на тему экологии, получат путевки в лагерь "Артек". Об этом сообщила пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

"В рамках масштабного эколого-просветительского проекта "Природа касается детей", разработанного автономной некоммерческой организацией "Центр природы Кавказа", стартовал конкурс эссе на природоохранную тематику. Его победители будут награждены путевками на экологическую смену Международного детского центра "Артек" в Республике Крым, которая пройдет с 20 мая по 17 июня 2017 года", - говорится в сообщении.

Генеральный директор АНО "Центр природы Кавказа" Рената Шюшайте отметила, что в "Артеке" школьникам расскажут о программах по сохранению и восстановлению популяции редких видов животных. "Замечательно, что в Год экологии в России ребята - победители нашего конкурса эссе смогут побывать в легендарном "Артеке" и познакомиться со своими сверстниками со всей страны. Они узнают, какие еще природные сокровища хранит наша земля, что делают регионы для спасения редких видов животных: от амурского тигра на Дальнем Востоке до переднеазиатского леопарда на Северном Кавказе, от атлантического моржа в Баренцевом море до каспийского тюленя в акватории Дагестана", - цитирует Шушайте пресс- служба КСК.

АНО "Центр природы Кавказа" совместно с партнерами и зарубежными экспертами разработал эколого-просветительский проект "Природа касается детей". Проект направлен на повышение осведомленности учащихся школ о функционирующих на Северном Кавказе заповедниках и национальных парках, редких и исчезающих представителях животного и растительного мира.

Ранее, 15 апреля, в Международный день экологических знаний, в 6 тыс. кавказских школах прошел урок "Природа Кавказа", в котором приняли участие более 1 млн учеников. На втором этапе проекта, основываясь на полученных знаниях, ребята могут представить на конкурс эссе работу в одной из трех номинаций: "Природа родного края", "Береги природу Кавказа" и "Спасение животного мира Северного Кавказа".

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