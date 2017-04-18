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Мень: обсуждения программ по благоустройству в регионах не должны стать профанацией

Общество
18 апреля, 15:29 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 18, апреля. /ТАСС
По словам министра строительства и ЖКХ РФ, контролировать такие моменты должны главы субъектов
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Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ГОРКИ, 18 апреля. /ТАСС/. Общественные обсуждения локальных программ по развитию городской среды, которые начались в российских регионах, не должны стать профанацией. Об этом заявил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В 2016 году тема городской среды стала одним из приоритетных проектов стратегического развития РФ. На проект "Городская среда и благоустройство" государством будет направлено 25,5 млрд рублей.

"Те общественные обсуждения, которые уже начались в субъектах РФ, средства все уже перечислены в субъекты. Публичные обсуждения не должны превратиться в профанацию. У муниципальных властей есть соблазны принимать решения за людей", - сказал он.

Контролировать такие моменты должны главы субъектов, добавил Мень.

Министр добавил, что в программе по развитию городской среды принимает участие 1,37 тыс. муниципалитетов, в которых проживает 99 млн человек.

Как он пояснял ранее, из выделенных в 2016 году 20 млрд рублей в рамках проекта "ЖКХ и Городская среда" 70% будет направлено на благоустройство дворовых территорий, 30% этих средств - на конкретное благоустройство одного знакового объекта в муниципалитетах. 0,5 млрд рублей рассчитаны на благоустройство парков и скверов в российских дотационных регионах. Не менее 72 российских регионов уже получили деньги. Около 5 млрд рублей будет направлено в оставшиеся российские регионы-доноры в 2017 году.

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Мень, Михаил Александрович
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Россия
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