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Тайная комната в Китай-городе может быть открыта для посещения

Общество
18 апреля, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
По мнению главы департамента культурного наследия Москвы, обнаруженная комната предварительно должна быть изучена профессионалами
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© Андрей Любимов/АГН "Москва"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московские власти не исключают, что тайная комната, которая недавно была открыта при раскопках в Китай-городе, может стать доступной для посещения. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Я являюсь сторонником того, что любая археологическая находка должна быть изучена профессионалами. Что касается предложений некоторых общественных деятелей и москвоведов, то, наверное, было бы интересно открыть эту тайную комнату для посещения. Я думаю, что этот вопрос мы еще будем обсуждать", - сказал Емельянов.

Ранее координатор движения "Архнадзор" Константин Михайлов предложил открыть найденную тайную комнату для посещения.

Как сообщалось ранее, Московские археологи обнаружили в районе Лубянки и Новой площади, где начались работы по программе "Моя улица", более 150 артефактов, главным из которых стал "слух" у основания Китайгородской стены. "Слух" - это специальная тайная комната, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.

"Археологи в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Предположительно, там находилась Богословская башня Китай-города. Более точную информацию мы получим, когда совместим топографическое расположение находки с архивными данными", - пояснил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

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