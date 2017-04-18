Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин заранее извинился перед москвичами за неудобства во время благоустройства

Общество
18 апреля, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Мэр столицы надеется на поддержку горожан
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с извинениями за временные неудобства, которые возможны в городе из-за масштабных работ по программе благоустройства "Моя улица". Мэр также попросил поддержки у москвичей.

"Начинается самый активный период работ по программе "Моя улица", в том числе, на Бульварном и Садовом (кольцах). До сентября основные работы будут выполнены. Проблемы с дорожным движением в этот период будут достаточно серьезные, но в итоге мы получим в центре города, на основных его улицах, качественное городское пространство", - написал мэр на своей странице в сети "ВКонтакте".

"Заранее приношу извинения москвичам за неудобства. Считаю, они того стоят. Надеюсь на вашу поддержку", - написал Собянин.

В этом году в программу "Моя улица" вошли более 80 адресов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
2
Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года
3
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
4
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
5
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
6
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
7
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама