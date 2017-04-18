Собянин заранее извинился перед москвичами за неудобства во время благоустройства

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с извинениями за временные неудобства, которые возможны в городе из-за масштабных работ по программе благоустройства "Моя улица". Мэр также попросил поддержки у москвичей.
"Начинается самый активный период работ по программе "Моя улица", в том числе, на Бульварном и Садовом (кольцах). До сентября основные работы будут выполнены. Проблемы с дорожным движением в этот период будут достаточно серьезные, но в итоге мы получим в центре города, на основных его улицах, качественное городское пространство", - написал мэр на своей странице в сети "ВКонтакте".
"Заранее приношу извинения москвичам за неудобства. Считаю, они того стоят. Надеюсь на вашу поддержку", - написал Собянин.
В этом году в программу "Моя улица" вошли более 80 адресов.