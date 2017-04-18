Не экономить на гостях: отели РФ выполнят новые требования защищенности

Новые требования к антитеррористической защищенности мест размещения гостей и участников предстоящих международных мероприятий, таких как Кубок конфедераций и Чемпионат мира по футболу 2018 года, потребуют от владельцев гостиниц дополнительных вложений. Опрошенные ТАСС представители индустрии гостеприимства заверили, что меры безопасности не отразятся на стоимости номеров.

Категории потенциальной опасности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил 17 апреля, что подписал постановление, которое определяет требования к защищенности гостиниц от возможных террористических угроз.

Согласно данным опубликованного на официальном сайте правительства РФ документа, все отели будут разделены на четыре категории "в зависимости от степени угрозы совершения на территории гостиниц террористических актов, их возможных последствий их совершения, а также с учетом оценки состояния защищенности". Под первую категорию попадают гостиницы, рядом с которыми в течение года уже был теракт или была пресечена такая попытка. Кроме того, к ней отнесут места размещения емкостью более одной тысячи человек и отелям, где предполагаемый ущерб может составить не менее 800 млн рублей. Все крупные гостиничные комплексы Сочи как раз попадают под эту категорию. "Фактически ничего нового для отелей Сочи, принимавших гостей и участников Олимпийских игр 2014 года, в новых требованиях нет", - считает президент Ассоциации отельеров Сочи Василий Похалюк.

Для представителей индустрии гостеприимства Красноярска, где в 2019 году пройдет Всемирная зимняя универсиада, решение о внедрении дополнительных мер безопасности также не стало неожиданностью. В регионе уже запущен механизм обязательной классификации средств размещения. Пока это дело добровольное, но начиная с 2018 года классификация отелей станет обязательной. По словам управляющего директора Hilton Garden Inn Krasnoyarsk Даврона Арипова, один из крупнейших отелей в Красноярске соответствует всем международным стандартам.

"Наша забота о безопасности гостей начинается уже со въезда, где стоит шлагбаум и круглосуточно дежурит охрана. На территории отеля стоят камеры наружного наблюдения, также видеонаблюдение ведется внутри, в каждом лифте и коридоре. Ресепшен и лобби бар оборудован кнопкой экстренного вызова охранной службы, в лифт оснащен системой safe lock - подняться можно только на седьмой этаж, где расположены конференц-залы, для того, чтобы подняться в гостевые номера, нужен электронный ключ", - рассказал о внедренных системах безопасности Арипов.

Здание отеля оснащено системой светового и звукового оповещения о пожаре, системами тушения и дымоудаления. В дни Универсиады в отеле будет увеличен штат охраны и установлен металлодектор на входе. "Это потребует дополнительных затрат, но это не отразится на стоимости проживания гостей", - заверил управляющий директор Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.

Малым отелям придется потратиться

Ко второй и третьей категории отнесены объекты, где одновременно могут пострадать от 50 до 200 человек, а ущерб составит от 50 до 800 млн рублей. Самая низкая категория присваивается гостиницам, где в случае теракта пострадают менее 50 человек, а ущерб составит не более 50 млн рублей. Независимо от категорий, все гостиницы должны быть оборудованы системами видеонаблюдения и экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях; дополнительным охранным освещением; системой пожарной безопасности; кнопкой вызова наряда полиции. Также обязательно наличие информационных стендов со схемой эвакуации и телефонами экстренных служб.

"Выполнение новых требований, несомненно, потребует дополнительных затрат. Чтобы соответствовать постановлению, владельцам придется оснастить свои мини-отели системой экстренного звукового оповещения, смонтировать дежурное освещение, которое не будет зависеть от электросетей, потратиться на генератор", - отметила руководитель Ассоциации малых средств размещения Сочи Елена Валеева. По ее словам, большинство мини-отелей курорта уже оформили паспорта безопасности. Даже без учета вложений в системы охраны получение этого документа обходится в среднем в 80 тысяч рублей.

В красноярском отеле "Снежная Сова" также признали, что паспорт безопасности уже получили. "Единственное, что сейчас отсутствует в отеле, так это рамка-металлоискатель для проверки багажа гостей. Ранее такого требования в законе не было, в смете расходов отеля на этот год мы предусмотрели приобретение необходимого оборудования", - пояснила собственник отеля Маргарита Филиппова.

Отели получат новые паспорта

Исполнение постановления, определяющего требования к защищенности гостиниц от возможных террористических угроз, не вызовет особых осложнений в работе отелей и не отразится на стоимости их услуг, считают отельеры Калининградской области. "На самом деле подобное положение существует на протяжении нескольких лет. Как правило, соответствующие паспорта безопасности делали отели, с достаточно большим номерным фондом, например, более 100 номеров, а теперь все объекты размещения в обязательном порядке должны будут иметь свой паспорт безопасности", - пояснил ТАСС председатель ассоциации рестораторов и отельеров Зеленоградского района региона, находящегося в курортной зоне Балтийского моря, Сергей Куренков.

Каждый отель, включая небольшие гостевые дома и хостелы, по его словам, должен будет разработать новый паспорт безопасности и согласовать его с соответствующими ведомствами. Документ регламентирует работу службы собственной безопасности отеля, его персонала в случае возникновения угрозы, а также действий в чрезвычайной ситуации. Особых проблем в его разработке, а также принятии соответствующих мер возникнуть не должно, считают оделены.

Рамки и металлодетекторы

В Казани, которая уже имеет опыт проведения масштабных мероприятий, большинство отелей уже оснащены рамками и металлодетекторами. "Те меры, которые необходимо будет сделать в целях обеспечения безопасности, каждое предприятие реализует. Учитывая, что у нас проводились Универсиада и чемпионат мира по водным видам спорта, у нас уже безопасность поднялась на другой уровень. Поэтому, возможно, не придется дооснащать, уже сегодня объекты основные соответствуют требованиям безопасности", - сказала ТАСС исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова.

Одно из новых требований касается установки на входе в отели контрольно-пропускных пунктов, а охранников предписано снабдить ручными металлодетекторами. В ассоциациях отельеров отметили, что охранные службы гостиниц в принципе не имеют права проводить личный досмотр, и этот вопрос находится в компетенции органов правопорядка, лицензированных специалистов. Охрана может лишь отказать в доступе в помещение человеку, который явно вызывает подозрения, сообщив об этом в соответствующие службы.

"Что касается какого-то удорожания услуг отелей в связи с новыми правилами, я думаю, что ничего не произойдет, потому что если нас обяжут поставить, например, рамки аналогичные тем, что ставят в аэропортах, мы понесем определенные единовременные расходы, связанные с исполнением распоряжения, постановления, закона, но это единовременные расходы. В дальнейшем цену услуги все равно будет определять рынок", - считает представитель курортной индустрии Калининградской области Куренков.

Год на внедрение новшеств

Постановление правительства, определяющее новые требования к защищенности гостиниц, было подписано 14 апреля. На выполнение новшеств дается "один год со дня подписания акта обследования и категорирования гостиницы".

Региональные власти обязаны довести эти требования до владельцев отелей. Как выяснил ТАСС, многие гостиницы о новом постановлении еще не знают. "Новые требования по обеспечению безопасности пока не были до нас доведены. Как правило, все коммуникации происходят через Министерство спорта Пермского края и Комитет общественной безопасности города Перми ", - сообщила ТАСС руководитель по связям с общественностью отеля "Хилтон Гарден Ин Пермь" Алена Шевчук

В Сочи в ближайшие дни проведут ряд рабочих совещаний с руководителями отелей и гостиниц, представителями районных администрации и силового блока с целью разъяснения новых требований к паспорту безопасности, разработанных для средств размещения в новом постановлении правительства. "Таким образом, все классифицированные объекты размещения Сочи должны будут провести мероприятия по антитеррористической защищенности своих объектов в соответствие с новыми федеральными требованиями к началу летнего курортного сезона", - рассказал ТАСС секретарь антитеррористической комиссии города Сочи, руководитель аппарата администрации курорта Михаил Шебзухов.