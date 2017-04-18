Первый международный форум вожатых пройдет в конце сентября в Анапе

УЛЬЯНОВСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Агентство социальных технологий и коммуникаций (АСТИК) совместно с Кубанским государственным техническим университетом в сентябре проведет в Анапе Первый международный форум вожатых. Об этом во вторник сообщил ТАСС в кулуарах Всероссийского форума вожатых заместитель директора по научно-методической деятельности АСТИК Борис Головин.

"В этом году с Кубанским государственным техническим университетом планируем проведение Первого международного форума вожатых. Он пройдет 27-29 сентября в Анапе", - сказал собеседник агентства.

Головин уточнил, что в мероприятии примут участие 300 человек. Еще такое же количество участников ожидается на Всероссийской научно-практической конференции на тему подготовки и развития движения вожатых, которая также пройдет в рамках форума.

"Для того, чтобы к этому форуму подойти со всех сторон подкованными, нашим соцобязательством будет провести мониторинг, чтобы в каких-то рекомендательных моментах определить вектор подготовки вожатых", - добавил собеседник агентства. По словам Головина, целевой мониторинг мнения родителей будет проведен по всей стране для разработки портрета вожатого. Это, по его мнению, необходимо, чтобы по итогам летней кампании дать предложения в программы обучения. Эксперт подчеркнул, что мониторинг позволит дать возможность вожатому понять, каким он должен быть в идеале.

Всероссийский форум вожатых проходит с 18 по 20 апреля на базе Ульяновского государственного педуниверситета имени И. Н. Ульянова при поддержке губернатора региона Сергея Морозова и Министерства образования и науки РФ. Форум объединил на одной площадке более 30 представителей субъектов страны, среди участников около 200 человек из Комсомольска-на-Амуре, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, Санкт- Петербурга, Москвы, Уфы и других городов.

В рамках форума организованы дискуссионные площадки, круглые столы, семинары. В качестве экспертов выступают руководители и методисты всероссийских детских центров "Океан", "Орленок", "Смена", международного детского центра "Артек", а также Российских студенческих отрядов. Участники рассмотрят вопросы применения новых технологий подготовки специалистов для учреждений детского отдыха и оздоровления, их методического сопровождения, презентуют лучшие практики.