Медведев прогнозирует сокращение безработицы ниже уровня 5% в этом году

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Уровень безработицы в РФ в этом году опустится ниже 5%. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, отметив, что власти продолжат поддерживать рынок труда.

"Ситуация с безработицей сейчас не такая острая, какой она была еще два года назад", - отметил он. "Число безработных, которые стояли на учете в службе занятости, было меньше в прошлом году, чем количество предлагаемых вакансий", - сказал он.

"Уровень безработицы составил 5,5%. В этом году мы рассчитываем что она должна опуститься ниже 5%", - заявил премьер.

"Это близкий к среднемировым уровням показатель", - отметил он.

Медведев пообещал, что правительство "поможет людям, которые потеряли работу, и тем, кому будет грозить увольнение". "Все инструменты для этого - и у нас, и у регионов - есть", - уверен он.

Борьба с задержками зарплат

Правительство намерено оптимизировать законодательство для борьбы с задержками зарплат, подчеркнул премьер.

"Люди должны получать свои деньги вовремя и в полном размере, независимо от того, коммерческий это сектор или бюджетники", - убежден он. "Правительство контролирует это практически в ежедневном режиме", - добавил премьер.

Медведев напомнил, что в прошлом году была увеличена ответственность работодателей, которые задерживают зарплаты. "За прошлый год было выплачено 25 млрд руб. задолженности более чем 1 млн человек", - отметил он.

"Сейчас мы готовим поправки в законодательство, чтобы лучше обеспечить защиту прав работающих людей", - сообщил премьер.

Повышение доступности услуг для пенсионеров

Премьер также сообщил, что правительство предусмотрело средства на повышение доступности и качества социальных услуг для пенсионеров в 2017 году.

"В прошлом году мы приняли Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения. На этот год предусмотрены средства на повышение доступности и качества социальных услуг для пожилых людей", - сказал он, отметив, что уже сегодня каждый четвертый в России - пенсионер. Медведев подчеркнул, что в правительстве есть понимание того, что система поддержки, социальная инфраструктура, обслуживающая этих людей, устарела и ее надо серьезно менять. "И мы это уже делаем", - заверил он.

Глава кабинета министров также добавил, что "для достойной старости нужна и достойная пенсия". "Мы понимаем, что она в нашей стране небольшая, поэтому продолжаем работать над развитием пенсионной системы. В 2012 году мы приняли Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы на период 2030 года, - напомнил премьер. - Это практически сразу дало дополнительные деньги Пенсионному фонду, снизило дефицит его бюджета и увеличило собираемость пенсионных взносов".

Он заверил, что правительство продолжает совершенствовать страховые механизмы, передав администрирование пенсионных взносов в ФНС.

Премьер напомнил, что в прошлом году не удалось проиндексировать пенсии в полном объеме. "Мы понимали, что пожилым людям придется не просто, но ничего не обещали из того, что не могли выполнить в тот период, честно объяснили, почему приняли такое решение, - пояснил Медведев. - Появилась возможность , пенсионеры получили единовременную дополнительную выплату к пенсии". Он добавил, что в правительстве прекрасно понимают, что этого не достаточно.

"В этом году пенсии проиндексируют в соответствии с законодательством. Кроме того, с 1 февраля мы перешли на индексацию по фактической инфляции всех федеральных социальных выплат. Это сделано впервые", - заключил Медведев.

Расширение возможностей МФЦ

Медведев доволен работой многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию различных услуг населению и заявил о необходимости расширять возможности МФЦ.

"Мы стараемся делать многое, чтобы людям жилось удобнее. Создаем ли мы возможности посетить музей по интернету, записаться ли к врачу или не тратить время на получение документов и справок", - заверил председатель правительства.

По его данным, "сегодня 96% граждан могут получить услугу через систему МФЦ по принципу "одного окна". "В день в МФЦ обращаются около 350 тыс. человек, а всего за 2016 год эти центры оказали более 60 млн услуг", - констатировал глава кабмина.

Он уверен, что "это не предел". Для примера Медведев привел создание в МФЦ дополнительных окон для бизнеса.