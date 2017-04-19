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Экспедиция на остров Вайгач и Новую Землю проведет мониторинг популяции белых медведей

Общество
19 апреля, 19:11 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 19, апреля. /ТАСС
Участники экспедиции установят спутниковые ошейники на 10 медведей
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© Артем Геодакян/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 19 апреля. /ТАСС/. Ученые института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН организовали экспедицию для исследования популяции белых медведей острова Вайгач и Новой Земли. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"Участники экспедиции прибыли в окружной поселок Амдерма, откуда ежедневно будут производиться вылеты в сторону острова Вайгач и южной части архипелага Новая Земля. В научной экспедиции также принимают участие сотрудники КУ НАО "Центр природопользования и охраны окружающей среды", представители Всемирного фонда дикой природы и ФГБУ "Национальный парк "Русская Арктика", а также корреспондент издания National Geographic (США)", - говорится в сообщении.

Задача исследователей - провести мониторинг карско-баренцевоморской популяции белых медведей и пометить их спутниковыми ошейниками. Их предполагается установить на 10 особей. Животное при этом обездвиживается при помощи инъектора. Ошейники устанавливают только на самок из-за анатомических особенностей: у самца шея мощнее головы, поэтому ошейник на медведе, в отличие от медведицы, не держится.

В прошлом году эта группа ученых организовывала аналогичную экспедицию в этот же район. Тогда за три дня полетов были отмечены 12 белых медведей, 8 моржей, 4 белухи, а также стаи зимующих гаг. Но прошлой весной полеты начались только в конце апреля, и весь комплекс исследований провести не удалось из-за плохой погоды, медведей тогда удалось встретить только в первый день. В этом году работы проводятся раньше.

Вайгач и Новая Земля выбраны учеными в связи с тем, что достоверных сведений о нахождении белых медведей в этих местах мало, к тому же на острове Вайгач несколько лет назад были зафиксированы и расследованы случаи браконьерства на белого медведя. В середине мая для подсчета белых медведей будут проводиться облеты Чукотского моря. Там мониторинг чукотско-аляскинской популяции ведется в рамках российско-американского соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов. На конец мая запланированы работы на западном побережье Обской губы в районе поселка Сабетта, летом ученые планируют изучать белых медведей Новой Земли и Земли Франца-Иосифа.

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), в Арктике проживает от 22 тысяч до 31 тысячи белых медведей, что оценивается как треть от общего количества.

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