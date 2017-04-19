Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскомнадзор обратился в Facebook после блокировки аккаунта посольства РФ в Словакии

Общество
19 апреля, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Глава ведомства Александр Жаров призвал руководство социальной сети восстановить заблокированную страницу российского посольства
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров направил письмо главе офиса Facebook в Европейском союзе Габриеле Чех в связи с блокировкой официального аккаунта посольства России в Словакии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В среду администрация соцсети заблокировала официальную страницу посольства России в Словакии, сохранив поддельный аккаунт, созданный неизвестными злоумышленниками.

После блокировки официальной страницы российского посольства, фальшивая страница на словацком языке была переименована в "Советское посольство в Чехословакии". Как сообщил ТАСС представитель посольства РФ в Словакии Николай Левшунов, "там публикуется откровенная ложь о событиях в России и Словакии".

"В связи с тем, что под угрозой оказалась информационно-разъяснительная работа российских дипломатических учреждений, нанесен ущерб репутации России в сети Интернет, просим Вас в возможно короткие сроки принять меры по восстановлению официального аккаунта посольства Российской Федерации в Словакии, а также по удалению ложных аккаунтов, распространяющих провокационные, вводящие пользователей в заблуждение материалы", - сообщается на сайте Роскомнадзора.

Ранее МИД РФ направил все материалы по появлению в социальной сети Facebook фальшивых страниц российских посольств в Роскомнадзор. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что российское дипведомство расценивает блокировку официальной страницы посольства РФ в Словакии "как часть информационной атаки на нашу страну".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ подтвердила задержание брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга
2
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
3
РФ считает провокацией планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии НАТО
4
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
5
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
6
СК выяснил причины столкновения электрички и поезда путем эксперимента
7
При взрыве в Лондоне пострадали двое мужчин, в том числе полицейский
Темы дня
Загрузка...
Реклама