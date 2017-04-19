Роскомнадзор обратился в Facebook после блокировки аккаунта посольства РФ в Словакии

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров направил письмо главе офиса Facebook в Европейском союзе Габриеле Чех в связи с блокировкой официального аккаунта посольства России в Словакии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В среду администрация соцсети заблокировала официальную страницу посольства России в Словакии, сохранив поддельный аккаунт, созданный неизвестными злоумышленниками.

После блокировки официальной страницы российского посольства, фальшивая страница на словацком языке была переименована в "Советское посольство в Чехословакии". Как сообщил ТАСС представитель посольства РФ в Словакии Николай Левшунов, "там публикуется откровенная ложь о событиях в России и Словакии".

"В связи с тем, что под угрозой оказалась информационно-разъяснительная работа российских дипломатических учреждений, нанесен ущерб репутации России в сети Интернет, просим Вас в возможно короткие сроки принять меры по восстановлению официального аккаунта посольства Российской Федерации в Словакии, а также по удалению ложных аккаунтов, распространяющих провокационные, вводящие пользователей в заблуждение материалы", - сообщается на сайте Роскомнадзора.

Ранее МИД РФ направил все материалы по появлению в социальной сети Facebook фальшивых страниц российских посольств в Роскомнадзор. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что российское дипведомство расценивает блокировку официальной страницы посольства РФ в Словакии "как часть информационной атаки на нашу страну".