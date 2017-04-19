Ростуризм рекомендует находящимся в Таиланде россиянам избегать мест скопления людей

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) рекомендует российским гражданам, находящимся на отдыхе в Таиланде, избегать мест массового скопления людей и не покидать туристические зоны после нескольких взрывов, прогремевших на юге страны. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам, отдыхающим в Таиланде, соблюдать меры предосторожности, следовать рекомендациям властей, избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать туристические зоны", - говорится в сообщении.

В среду вечером в нескольких населенных пунктах на юге Таиланда произошли нападения на сотрудников сил безопасности и простых граждан. Преступники использовали гранаты и самодельные взрывные устройства. Взрывы прогремели в южной провинции Наратхиват на границе с Малайзией, а также в провинциях Паттани и Сонгкхла. Целями атакующих стали военные базы и дома простых граждан.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, есть ли россияне среди пострадавших в результате инцидентов. "Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации", - подчеркнули в ведомстве.

Ростуризм также просит туроператоров, реализующих туры в Таиланд, информировать клиентов о возможных опасностях, связанных с угрозой террористических атак в этой стране.