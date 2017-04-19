Ростуризм рекомендует находящимся в Таиланде россиянам избегать мест скопления людей

Глава Сбербанка и модель Водянова провели тренировку перед марафоном "Бегущие сердца"Общество 19 апреля, 23:10
Хоккеист "Филадельфии" Жиру сыграет за сборную Канады на чемпионате мираСпорт 19 апреля, 23:06
Дональд и Иванка Трамп собираются звонить на МКСКосмос 19 апреля, 23:03
Поиски восьми членов экипажа затонувшего сухогруза возобновятся утромПроисшествия 19 апреля, 22:39
Рябков: РФ готова обсуждать с администрацией Трампа тему политического хакерстваПолитика 19 апреля, 22:26
РФ представила ОЗХО материалы, указывающие, что инцидент в Идлибе мог быть постановкойПолитика 19 апреля, 22:15
Космический корабль "Союз МС"Биографии и справки 19 апреля, 22:13
Руководство Чечни и "Роснефть" договорились об урегулировании недопониманийЭкономика и бизнес 19 апреля, 22:00
Кадыров: материалы в СМИ об убийствах мирных граждан являются провокацией и неправдойОбщество 19 апреля, 21:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) рекомендует российским гражданам, находящимся на отдыхе в Таиланде, избегать мест массового скопления людей и не покидать туристические зоны после нескольких взрывов, прогремевших на юге страны. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.
"Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам, отдыхающим в Таиланде, соблюдать меры предосторожности, следовать рекомендациям властей, избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать туристические зоны", - говорится в сообщении.
В среду вечером в нескольких населенных пунктах на юге Таиланда произошли нападения на сотрудников сил безопасности и простых граждан. Преступники использовали гранаты и самодельные взрывные устройства. Взрывы прогремели в южной провинции Наратхиват на границе с Малайзией, а также в провинциях Паттани и Сонгкхла. Целями атакующих стали военные базы и дома простых граждан.
Отмечается, что на данный момент неизвестно, есть ли россияне среди пострадавших в результате инцидентов. "Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации", - подчеркнули в ведомстве.
Ростуризм также просит туроператоров, реализующих туры в Таиланд, информировать клиентов о возможных опасностях, связанных с угрозой террористических атак в этой стране.