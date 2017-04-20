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Система "Электронная путевка" может начать работу с января 2018 года

Общество
20 апреля, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
В настоящее время ведется тестирование системы, отметил глава Ростуризма
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Информационная система "Электронная путевка", вероятнее всего, начнет работать в январе 2018 года. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов на общем собрании членов ассоциации в сфере выездного туризма "Турпомощь".

"Предполагается, что она начнет работу с января следующего года, - сказал он. - В настоящее время ведется тестирование "Электронной путевки"".

Сафонов уточнил, что в процессе тестирования принимают участие туроператоры - члены "Турпомощи", скоро начнется работа с агентствами. "Я хочу выразить свою уверенность в том, что эта работа будет завершена в те сроки, которые определены законодательством нашей страны", - подчеркнул глава Ростуризма.

Информационная система "Электронная путевка" нацелена на обеспечение прозрачности и контроля деятельности туроператоров и турагентов. Она предоставит возможность оперативного мониторинга и информирования о ситуации в отрасли, а также формирования отчетности, содержащей достоверные статистические и аналитические данные. Важным преимуществом создаваемой системы является возможность для каждого туриста в режиме онлайн проверить статус своей путевки.

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