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Путин выступил за широкую доступность к военным архивам

Общество
20 апреля, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Президент призвал создавать качественные интернет-ресурсы с интерактивными возможностями, с удобным поиском нужных сведений
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил за обеспечение широкой доступности к архивам, в том числе путем создания соответствующих интернет-сайтов. Выступая на заседании оргкомитета "Победа", российский лидер также подчеркнул готовность РФ к честному разговору с другими странами на исторические темы и совместным исследованиям по самым спорным вопросам, указав при этом на недопустимость вандализма по отношению к мемориалам.

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"Считаю принципиально важным обеспечивать широкую доступность к архивным материалам, обеспечить их публикацию. Возможность обратиться к первоисточникам, документам - это эффективное, действенное средство против разного рода домыслов и мифов", - сказал глава государства. По его словам, для размещения архивных и других материалов "нужно создавать современные качественные интернет-ресурсы с интерактивными возможностями, с удобным поиском нужных сведений". Ориентироваться при этом нужно на молодежь, подчеркнул Путин, пояснив, что соответствующие продукты надо продвигать в том числе в соцсетях.

В целом Путин указал на необходимость отстаивать объективное отношение к истории, вести последовательную и постоянную работу в части патриотического воспитания и поддерживать общественные инициативы, такие как поисковые движения или исторические реконструкции, развивать связи с соотечественниками за рубежом и заботиться о благоустройстве мемориалов, как в РФ, так и за границей, "жестко реагировать на случаи вандализма".

"Мы всегда открыты к честному и профессиональному разговору на исторические темы, к совместным научным исследованиям по самым спорным вопросам, причем на всех уровнях - от масштабных межправительственных программ до двусторонних контактов регионов, городов-побратимов, вузов, музеев, ученых-исследователей", - сказал президент РФ.

Он также назвал общие исторические даты, в том числе напоминающие о боевом братстве и сотрудничестве между странами в годы Второй Мировой войны, хорошей основой для продвижения международных конференций, круглых столов и выставок. "Так, в этом году исполнится 75 лет легендарной эскадрильи "Нормандия-Неман", - напомнил Путин.

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