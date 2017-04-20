Донской: приоритетом Стратегии экобезопасности будет смягчение антропогенного воздействия

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Приоритетами Стратегии экологической безопасности РФ до 2025 года, подписанной президентом РФ Владимиром Путиным, стало сохранение чистоты воды и воздуха, утилизация отходов и ликвидация накопленного вреда от деятельности человека. Об этом в беседе с ТАСС рассказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

"К основным задачам стратегии отнесены: предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод и восстановление водных экосистем, уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха в поселениях, утилизация отходов производства и потребления, ликвидация накопленного вреда окружающей среде, предотвращение деградации земель, сохранение биоразнообразия и, что самое главное, смягчение отрицательных последствий воздействия изменений климата на компоненты природной среды", - пояснил Донской.

Документ содержит подробное описание проблем состояния окружающей среды, отмечает внешние и внутренние вызовы экологической безопасности России и перечисляет приоритеты и цели ее обеспечения. В стратегии указываются также механизмы достижения планируемого результата.

"Стратегия - это результат коллективного труда 13 федеральных органов исполнительной власти, Российской академии наук и аппарата Совета безопасности", - отметил Донской.

Состояние природной сферы в России

По оценке, данной в документе, состояние окружающей среды на тех 15% территории страны, где сосредоточены большая часть населения России, производственных мощностей и сельхозугодий, является неблагополучным. Территория, на которой проживает 74% населения России, подвергается негативному воздействию от промышленных объектов, энергетики и транспорта. "В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 17,1 млн человек" - 17% от общего количества городских жителей.

Растет риск заболеваемости населения от отравления питьевой водой - по данным, приведенным в стратегии, 30-40% населения России регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Это связано с тем, что только 11% промышленных и бытовых сточных вод сбрасывается в водные объекты очищенными по нормативам. Сохраняется опасность нефтяных разливов, в особенности в Арктической зоне России.

Накопленный вред окружающей среде составляет 30 млрд тонн отходов производства и потребления и, согласно документу, угрожает жизни и здоровью 17 млн человек. До сих пор сохраняется повышенное радиоактивное загрязнение территорий после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Стратегия отмечает тенденцию к деградации почв практически во всех регионах России, а общая площадь загрязненных земель, которые продолжают использоваться, составляет около 75 млн га. Продолжается процесс опустынивания земель - земли становятся непригодными для использования в 27 субъектах РФ на территории более 100 млн га.

Экономические потери, вызванные ухудшением состояния окружающей среды, ежегодно составляют 4-6% ВВП.

Угрозы экологической безопасности

К внутренним вызовам экологической безопасности стратегия относит ряд антропогенных факторов - от плотности населения до криминализации сферы природопользования и низкого уровня экологической культуры в России. Отдельно выделяется низкий уровень внедрения экологически чистых технологий и нецелевого использования бюджетных средств, направленных на "зеленые" проекты.

Внешними угрозами экологической безопасности России авторы стратегии считают перераспределение стока трансграничных водоемов, препятствование миграции животных и их отстрел, нелегальный вылов рыбы и перемещение на территорию России зараженных организмов, вызывающих эпидемии. На фоне усиления глобальной конкуренции следует опасаться экологически неоправданной хозяйственной деятельности со стороны международных корпораций и импорта опасной продукции, говорится в стратегии. Отмечается, что формируется угроза ограничения доступа РФ к зарубежным экологически чистым инновациям.

Цели и механизмы стратегии

Стратегия нацелена на обеспечение благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики в подходящих для этого условиях окружающей среды. Среди приоритетов обеспечения экологической безопасности - совершенствование экологического законодательства, внедрение "зеленых" технологий, развитие системы обращения с отходами и контроля над радиоактивными и химическими отходами, минимизация рисков возникновения аварий на опасных объектах. Также отмечается необходимость реабилитировать загрязненные территории и акватории, минимизировать ущерб, причиняемый при добыче полезных ископаемых, и расширить меры по сохранению биологического разнообразия.

Предполагается, что эти задачи будут решены через набор регулирующих и лицензирующих мер: в стратегии упоминается техническое регулирование с учетом требований промышленной и экологической безопасности, лицензирование опасных видов деятельности, внедрение экологических разрешений для опасных производств и создание системы экологического аудита. Также предусматривается стимулирование внедрения наилучших доступных технологий, создание государственных информационных систем и информирование населения об опасных погодных явлениях.