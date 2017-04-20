Кузнецова заявила, что демократично относится к ношению хиджабов в школе

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова © Александр Щербак/ТАСС

БЕЛГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что демократично относится к ношению девочками хиджабов в школе.

"Я демократично к этому отношусь", - так Кузнецова ответила на вопрос журналистов, как она относится к ношению мусульманских головных платков в школе.

Эта тема неоднократно становилась предметом дискуссий в разных регионах России. Единого подхода к ней не выработано.