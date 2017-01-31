Каждый второй россиянин допускает ношение хиджаба в школах

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Каждый второй россиянин считает, что не должно быть запрета на ношение хиджабов в школах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Каждый второй опрошенный (50%) поддерживают отмену запрета на ношение хиджабов, с той целью, чтобы дети из мусульманских семей могли спокойно учиться. Категорически против предложения выступают 37% наших сограждан - они считают невозможным отменить запрет на хиджабы, несмотря ни на что (причем даже среди последователей ислама эта доля составляет 36%)", - говорится в сообщении.

Как отмечают социологи, россияне в целом стали более толерантно относиться к внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях. "Уже 47% граждан считают, что в этом нет ничего предосудительного ( 35% в 2012 г.). Заметно выше эта доля среди молодежи (73% в группе от 18 до 24 лет), последователей ислама (68%). Напротив, недопустимым со стороны учеников и учителей подобное поведение считают 47% (среди 45-летних и старше - 55-57%, высокообразованных - 56%, атеистов - 56%)", - уточняется в результатах опроса.

"За последние годы наблюдается повышение уровня социально-психологического принятия представителей других конфессиональных групп - значимые для исповедующих разные религии символические элементы (такие как хиджабы) стали более понятны и привычны. При этом молодежь гораздо реже придает значение внешним атрибутам, указывающим на принадлежность к той или иной конфессии, что является залогом комфортного и гармоничного развития межконфессиональных отношений в стране", - прокомментировала результаты исследования директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 28-29 января 2017 г. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева 24 января на пресс- конференции в ТАСС прокомментировала ситуацию в селе Белозерье в Мордовии, где от учительниц и учениц потребовали отказаться от ношения мусульманских платков. Министр напомнила о светском характере образования в России, высказав мнение, что истинно верующие люди не стараются подчеркнуть свое отношение к вере "при помощи атрибутики". Ранее вопросы о ношении мусульманских головных платков в школах становились предметом рассмотрения Верховным судом РФ. Летом 2013 года суд отказался отменять решение Ставропольского краевого суда, запретившего школьницам-мусульманкам ходить в платках, а в 2015 году Верховный суд признал законным запрет на ношение мусульманских головных платков в школах Мордовии.