Ростуризм призывает граждан учитывать возможные риски при посещении Черногории

Браташ: состояние игроков из НХЛ в сборной РФ сейчас не самое лучшее из-за акклиматизацииСпорт 20 апреля, 20:42
Доступ МСБ к лесным угодьям поможет увеличить доходы регионовЭкономика и бизнес 20 апреля, 20:39
Жилберто Силва: Россия вдохновит болельщиков, которые приедут на Кубок конфедерацийСпорт 20 апреля, 20:31
Погодная аномалия в ПФО вывела из строя коммунальное хозяйство регионовВ стране 20 апреля, 20:25
Совбез ООН принял заявление по КНДР, учитывающее замечания РоссииМеждународная панорама 20 апреля, 20:12
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советникаАрмия и ОПК 20 апреля, 20:11
Участники Ялтинского форума высоко оценили экономический потенциал КрымаЭкономика и бизнес 20 апреля, 20:08
Мутко поставил под сомнение разработанный Родченковым метод обнаружения туринаболаСпорт 20 апреля, 20:04
CNN: телеведущему Fox выплатят десятки миллионов долларов за досрочный уход с телеканалаМеждународная панорама 20 апреля, 20:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ростуризм призывает россиян при посещении Черногории учитывать возможные риски и обстановку в стране. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В Ростуризме ссылаются на сообщение на сайте МИД России, в котором отмечается что "на фоне спровоцированного Подгорицей резкого спада двусторонних отношений, ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО, инициативного решения черногорских властей о полномасштабном присоединении к санкциям Евросоюза против России", там наблюдается всплеск "антироссийской истерии", а также фиксируется рост негативного отношения к россиянам. В МИД не исключают "возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам".
"Россиянам, планирующим турпоездку в Черногорию, Ростуризм рекомендует учитывать обстановку в стране и возможные риски", - сообщается на сайте Ростуризма. Также ведомство призывает туроператоров, реализующих туры в Черногорию, предупреждать клиентов об имеющихся рисках.
"Безопасность туристов должна быть в приоритете не только для государства, но и для турбизнеса. В случае с Черногорией речь идет не просто о недружелюбной для российских туристов среде, но о потенциальных угрозах, которые должны принимать во внимание граждане, рассматривающие вариант отдыха в этой стране", - приводятся в сообщении слова главы Ростуризма Олега Сафонова.
Он отметил, что ведомство настоятельно рекомендует туристам "взвесить все за и против и принять обдуманное решение". "Туроператоров мы призываем в обязательном порядке информировать клиентов о неблагоприятной для россиян обстановке в Черногории", - подчеркнул Сафонов.