Ростуризм призывает граждан учитывать возможные риски при посещении Черногории

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ростуризм призывает россиян при посещении Черногории учитывать возможные риски и обстановку в стране. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В Ростуризме ссылаются на сообщение на сайте МИД России, в котором отмечается что "на фоне спровоцированного Подгорицей резкого спада двусторонних отношений, ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО, инициативного решения черногорских властей о полномасштабном присоединении к санкциям Евросоюза против России", там наблюдается всплеск "антироссийской истерии", а также фиксируется рост негативного отношения к россиянам. В МИД не исключают "возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам".

"Россиянам, планирующим турпоездку в Черногорию, Ростуризм рекомендует учитывать обстановку в стране и возможные риски", - сообщается на сайте Ростуризма. Также ведомство призывает туроператоров, реализующих туры в Черногорию, предупреждать клиентов об имеющихся рисках.

"Безопасность туристов должна быть в приоритете не только для государства, но и для турбизнеса. В случае с Черногорией речь идет не просто о недружелюбной для российских туристов среде, но о потенциальных угрозах, которые должны принимать во внимание граждане, рассматривающие вариант отдыха в этой стране", - приводятся в сообщении слова главы Ростуризма Олега Сафонова.

Он отметил, что ведомство настоятельно рекомендует туристам "взвесить все за и против и принять обдуманное решение". "Туроператоров мы призываем в обязательном порядке информировать клиентов о неблагоприятной для россиян обстановке в Черногории", - подчеркнул Сафонов.