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Ростуризм: развитие внутреннего и въездного туризма простимулируют субсидиями

Общество
20 апреля, 21:21 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
В числе стимулирующих мер - частичное возмещение затрат на оплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Развитие отрасли внутреннего и въездного туризма в России планируется стимулировать с помощью выделения субсидий и частичного возмещения затрат туроператорам. Соответствующие предложения вошли в проект концепции федеральной целевой программы (ФПЦ) "Развитие внутреннего и въездного туризма РФ", реализация которой запланирована на 2019-2025 годы, сообщил в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев.

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"В проект концепции программы предложены меры по стимулированию развития отрасли внутреннего и въездного туризма. В числе этих мер - частичное возмещение затрат на оплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров", - отметил Королев.

По его словам, также планируется субсидировать часть авансового платежа по договорам лизинга пассажирских судов российского производства, используемых в туристических целях для морских и речных круизов. Предполагается субсидировать и часть затрат туроператорам, обеспечивающим турпоток на приоритетных туристских маршрутах по России, особенно в сезон пониженного спроса на туристические услуги.

Как сообщал ранее ТАСС, Ростуризм занимается разработкой федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма РФ", реализация которой начнется в 2019 году. 10 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил намерение продлить программу по развитию внутреннего и въездного туризма, которая заканчивается в 2018 году. Для разработки концепции ФЦП после 2018 года создана совместная рабочая группа Ростуризма и Минкультуры.

Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 нвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на втором ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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