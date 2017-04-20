Депутаты парламента Ингушетии направят в Госдуму законопроект о борьбе с похищением невест

МАГАС, 20 апреля. /ТАСС/. Депутаты парламента Ингушетии проголосовали за направление в Госдуму законопроекта о борьбе с похищением невест. Документом предполагается внесение дополнения к Уголовному кодексу Российской Федерации в части установления меры ответственности за похищение женщины с целью вступления в брак в виде лишения свободы сроком до 3 лет, сообщает пресс-служба парламента.

"Данный законопроект был инициирован спикером ингушского парламента Зелимханом Евлоевым после недавнего похищения жительницы селения Кантышево Назрановского района республики. 12 апреля, управление Следственного комитета (СК) по Ингушетии возбудило уголовное дело по данному факту", - отметили в пресс-службе. По имеющейся у следствия информации, 8 апреля 2017 года, примерно в 14:00, несколько человек ворвались в один из домов и похитили 19-летнюю девушку. Один из подозреваемых объявлен в розыск. Позже родственникам удалось вернуть девушку домой.

Евлоев выступил перед депутатами на пленарном заседании с пояснениями к законопроекту. "Во многих странах и регионах Северного Кавказа часты случаи похищения человека с целью вступления в брак. Умыкание невесты квалифицируется как похищение человека и подпадает под действие статьи 126 Уголовного кодекса РФ", - передает слова спикера пресс-служба парламента.

По его словам, в большинстве случаев, виновнику похищения удается избежать уголовной ответственности на основании примечания к данной статье, согласно которому лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Евлоев особо подчеркнул, что уголовная ответственность за похищение может наступить лишь в случае, если похищение было совершено "против воли и желания" девушки. Правоохранительные органы не имеют законных оснований привлечь к ответственности молодого человека, похитившего девушку из дома родителей. И, по мнению спикера, подобные ситуации создают реальную угрозу внесудебного разрешения конфликта, в результате чего могут пострадать невиновные.

"В парламенте, конечно же, приветствуют вступление молодых людей в брак и создание новой семьи, но с соблюдением ингушских адатов и мусульманских традиций, с согласия родителей невесты. Законопроект не преследует цель ужесточить наказание, напротив - депутаты хотят предотвратить похищения, напомнить молодым людям о том, что за свои поступки придется отвечать и перед законом тоже", - пояснил Евлоев.