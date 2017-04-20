Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутаты парламента Ингушетии направят в Госдуму законопроект о борьбе с похищением невест

Общество
20 апреля, 23:25 UTC+3 МАГАС МАГАС 20, апреля. /ТАСС
Парламентарии намерены предложить наказывать за похищение невест лишением свободы сроком до 3 лет
Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 20 апреля. /ТАСС/. Депутаты парламента Ингушетии проголосовали за направление в Госдуму законопроекта о борьбе с похищением невест. Документом предполагается внесение дополнения к Уголовному кодексу Российской Федерации в части установления меры ответственности за похищение женщины с целью вступления в брак в виде лишения свободы сроком до 3 лет, сообщает пресс-служба парламента.

"Данный законопроект был инициирован спикером ингушского парламента Зелимханом Евлоевым после недавнего похищения жительницы селения Кантышево Назрановского района республики. 12 апреля, управление Следственного комитета (СК) по Ингушетии возбудило уголовное дело по данному факту", - отметили в пресс-службе. По имеющейся у следствия информации, 8 апреля 2017 года, примерно в 14:00, несколько человек ворвались в один из домов и похитили 19-летнюю девушку. Один из подозреваемых объявлен в розыск. Позже родственникам удалось вернуть девушку домой.

Евлоев выступил перед депутатами на пленарном заседании с пояснениями к законопроекту. "Во многих странах и регионах Северного Кавказа часты случаи похищения человека с целью вступления в брак. Умыкание невесты квалифицируется как похищение человека и подпадает под действие статьи 126 Уголовного кодекса РФ", - передает слова спикера пресс-служба парламента.

По его словам, в большинстве случаев, виновнику похищения удается избежать уголовной ответственности на основании примечания к данной статье, согласно которому лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Евлоев особо подчеркнул, что уголовная ответственность за похищение может наступить лишь в случае, если похищение было совершено "против воли и желания" девушки. Правоохранительные органы не имеют законных оснований привлечь к ответственности молодого человека, похитившего девушку из дома родителей. И, по мнению спикера, подобные ситуации создают реальную угрозу внесудебного разрешения конфликта, в результате чего могут пострадать невиновные.

"В парламенте, конечно же, приветствуют вступление молодых людей в брак и создание новой семьи, но с соблюдением ингушских адатов и мусульманских традиций, с согласия родителей невесты. Законопроект не преследует цель ужесточить наказание, напротив - депутаты хотят предотвратить похищения, напомнить молодым людям о том, что за свои поступки придется отвечать и перед законом тоже", - пояснил Евлоев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
14
Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны Европы
7
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Один полицейский погиб, второй получил ранения в результате стрельбы в Париже
2
Определились все полуфиналисты юношеского чемпионата мира по хоккею
3
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
4
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
5
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
6
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
7
Министр финансов Германии подверг критике Обаму за прежние высказывания в адрес России
Темы дня
Загрузка...
Реклама