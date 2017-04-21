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Парад ветеранов запланирован в Торонто в преддверии Дня Победы

Общество
21 апреля, 0:05 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Такие шествия проводятся в Шеппард-парке (официальное название парк Эрла Бейлса - прим. ТАСС) с 2015 года
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ОТТАВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Парад ветеранов-участников Великой Отечественной войны планируется провести в канадском Торонто 7 мая - в преддверии Дня Победы. Об этом  заявил ТАСС Вячеслав Волков - президент Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из Советского Союза, которая зарегистрирована в этом крупнейшем мегаполисе Канады.

"На сегодняшний день в нашей ассоциации осталось 64 участника боевых действий, примерно треть из них может встать в строй. Также в шествии должны принять участие представители трудового фронта, узники концлагерей и дети, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне, защищая Родину", - сказал он. По словам Волкова, как ожидается, в параде примут участие до 80 человек, их возраст - от 90 до 100 лет. "Часть из них сможет пройти по маршруту - его длина около 500 м - самостоятельно, но половина ветеранов поедет на специальных колясках, так как уже не в состоянии проделать такой путь", - отметил глава ассоциации.

Такие шествия проводятся в Шеппард-парке (официальное название парк Эрла Бейлса - прим. ТАСС) с 2015 года. Он расположен в Северном Йорке - районе Торонто, где в основном проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР. "Мы проведем парад под копиями Знамени Победы, в этом году у нас также будут и штандарты фронтов, чего не было в прошлые годы", - сообщил Волков. Перед началом шествия ветераны войны возложат цветы и венки к мемориалу жертв Холокоста, который установлен в парке.

В этом году в Торонто также запланированы три акции "Бессмертный полк", которые пройдут в разных частях мегаполиса. Две из них состоятся 6 мая, а участники последней, которая состоится 7 мая недалеко от Шеппард- парка, после ее завершения "вольются" в парад ветеранов.

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