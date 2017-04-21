IKEA: фрикадельки стимулируют покупателей приобретать мебель

На примере выдр Аляски ученые исследуют восстановление исчезнувших популяцийСоциальная ответственность 21 апреля, 14:52
Хоккеисты Мозякин, Береглазов и Антипин вызваны в сборную России для подготовки к ЧМСпорт 21 апреля, 14:42
Стартовал посвященный отечественному кино проект "Чапаев"Культура 21 апреля, 14:36
ПГК в I квартале увеличила погрузку в крытых вагонах на Горьковской желдороге на 49%Транспорт 21 апреля, 14:36
Вице-президент "Монако" Васильев: футболисты нашего клуба молоды и ничего не боятсяСпорт 21 апреля, 14:33
Тарпищев: теннисисткам РФ в матче против бельгиек нужно просто показать свой уровеньСпорт 21 апреля, 14:30
Программа по сносу пятиэтажек в Москве будет сдерживать рост цен на жилье в столицеЭкономика и бизнес 21 апреля, 14:17
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Сельтой" в полуфинале Лиги ЕвропыСпорт 21 апреля, 14:17
При раскопках в "Артеке" найдена византийская храмовая базилика VI векаОбщество 21 апреля, 14:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТОКГОЛЬМ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. В Швеции 36% посетителей магазинов IKEA приходят туда, чтобы поесть. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу самой компании.
По данным маркетологов IKEA, самое популярное блюдо кафетериев компании во всем мире - мясные фрикадельки.
Директор американского отделения IKEA Food Герд Дивальд в интервью телеканалу SVT заявил, что знаменитое блюдо - "лучший продавец диванов". По его мнению, сытый покупатель более расположен к покупкам и быстрее принимает решения.
Поскольку IKEA присутствует во многих странах мира, меню для ее ресторанов разрабатываются в соответствии с местными вкусами. Традиционные шведские блюда составляют за пределами Скандинавии примерно половину ассортимента.
В Швеции на продаваемую в ее универмагах еду приходится только 7% общего оборота IKEA. Но в абсолютном выражении сумма получается внушительная - 1 млрд крон (около $112 млн). По прогнозам, в будущем этот объем будет только увеличиваться.
Ежегодно в 389 магазинах IKEA в 48 странах мира продается 650 млн порций разной еды. Сейчас в руководстве компании задумались о независимом ресторанном бизнесе - открытии ресторанов, никак не связанных с мебельными универмагами.