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IKEA: фрикадельки стимулируют покупателей приобретать мебель

Общество
21 апреля, 14:45 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Согласно исследованию компании, 36% шведов приходят в магазин, чтобы поесть
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СТОКГОЛЬМ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. В Швеции 36% посетителей магазинов IKEA приходят туда, чтобы поесть. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу самой компании.

По данным маркетологов IKEA, самое популярное блюдо кафетериев компании во всем мире - мясные фрикадельки.

Директор американского отделения IKEA Food Герд Дивальд в интервью телеканалу SVT заявил, что знаменитое блюдо - "лучший продавец диванов". По его мнению, сытый покупатель более расположен к покупкам и быстрее принимает решения.

Поскольку IKEA присутствует во многих странах мира, меню для ее ресторанов разрабатываются в соответствии с местными вкусами. Традиционные шведские блюда составляют за пределами Скандинавии примерно половину ассортимента.

В Швеции на продаваемую в ее универмагах еду приходится только 7% общего оборота IKEA. Но в абсолютном выражении сумма получается внушительная - 1 млрд крон (около $112 млн). По прогнозам, в будущем этот объем будет только увеличиваться.

Ежегодно в 389 магазинах IKEA в 48 странах мира продается 650 млн порций разной еды. Сейчас в руководстве компании задумались о независимом ресторанном бизнесе - открытии ресторанов, никак не связанных с мебельными универмагами.

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