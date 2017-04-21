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Минтруд предложил меры по стимулированию рождения первенцев

Общество
21 апреля, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
В ведомстве предлагают развивать сеть ясельных групп в детских садах, а также открывать комнаты по присмотру за детьми в вузах
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минтруд предлагает для поддержки первых рождений детей в семьях россиян развивать сеть ясельных групп в детских садах, а также открывать комнаты по присмотру за детьми в вузах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев во время отчета перед Госдумой о работе правительства заявил, что для стимулирования первых рождений в российских семьях необходимо разработать "новый финансовый инструмент". Медведев напомнил, что в развитых странах сложно стимулировать рождение детей, потому что "женщины задумываются о карьере".

"Нужно думать о мерах стимулирования первых рождений. Минтруд России вместе с заинтересованными ведомствами работает в этом направлении. Например, обсуждается такая мера, как предоставление яслей детям с полутора лет. Сейчас местами в детских садах обеспечиваются дети с трех лет. В помощь молодым мамам-студентам будет и функционирование комнат по присмотру за детьми в учебных заведениях", - сказали в пресс-службе ведомства.

В некоторых регионах страны такие демографические меры уже реализуются, отметили в Минтруде.

По мнению чиновников Минтруда РФ, необходимо сохранить демографические меры, которые "доказали на практике свою эффективность". В частности, это программа материнского (семейного) капитала, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка, а также строительство детских садов.

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