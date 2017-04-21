Эксперты: опорные вузы выбраны без учета госпрограмм по региональному развитию

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Выбор опорных вузов не коррелирует с приоритетами правительства РФ по пространственному развитию страны. К такому выводу пришли опрошенные ТАСС эксперты.

18 апреля Минобрнауки РФ обнародовало список из 22 университетов, которые стали победителями второй волны конкурса опорных вузов. Перед каждым отобранным университетом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал.

Развитие регионов и опорные вузы

В первую очередь специалисты отметили отсутствие корреляции между отобранными вузами и реализацией госпрограмм по сбалансированному региональному развитию. "Таких программ пять, и они касаются социально-экономического развития территорий Дальнего Востока и Байкальского региона, Калининградской области, Северо-Кавказского федерального округа, Арктической зоны РФ, Республики Крым и г. Севастополя ", - отметил кандидат экономических науки, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Максим Соколов.

Таким образом, по его словам, вырисовывается своеобразная "карта" правительственных приоритетов в области территориального развития страны, согласно которой идет поиск, формирование и развитие региональных точек экономического роста. "Руководством страны, по сути, уже обозначены регионы, требующие активной государственной поддержки с учетом их значительного потенциала социально-экономического развития", - сказал Соколов.

Тем не менее, по итогам уже двух конкурсных отборов, в соответствии с указанными государственными программами, принято решение о создании только трех опорных вузов (все три из них находятся в Арктической зоне - прим. ТАСС). "Реализуемая "опорная" география вузов фактически "оголила" регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, Северного Кавказа, которые характеризуются нехваткой и оттоком квалифицированных кадров", - отметил эксперт.

По его словам, это связано с тем, что в российской действительности решающую роль в реализации даже самого продуманного проекта играет воля региональной власти.

"Уровень задач проекта опорных университетов обязало правительство всесторонне оценивать еще на этапе заявки насколько регион готов вкладываться в реализацию проекта. Так, правительство РФ даже рекомендовало главам субъектов войти в наблюдательные советы вузов, которые претендовали на статус опорных - в этом случае спокойнее отдавать проект в руки региональной власти", - подчеркнул заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев добавил, что заявки, подаваемые от вузов, уже во многом говорили о том, насколько региональные власти готовы вкладываться в проект. "Собственно, сам проект опорных вузов - это послание Минобра региональным властям: вести работу по поддержке высшего образования на своей территории необходимо на постоянной, системной основе и лишь такую политику региональной власти, которая дает молодежи ощущение перспективы, можно считать дальновидной", - сказал Журавлев.

По его мнению, необходимо, чтобы вузами занималась региональная власть, и она же занималась выстраиванием отношений с федеральным министерством по поводу судьбы университета. "Обидно, что из-за отсутствия этого понимания многие достойные вузы не получили статус опорных, а регионы - лишились многих возможностей", - отметил эксперт.

Ситуация с Иркутским государственным университетом

Заявка одного из крупнейших вузов Восточной Сибири - Иркутского государственного университета - по итогам конкурса Минобрнауки была отклонена.

"ИГУ, крупнейший вуз региона, не вошел в список опорных, несмотря на то, что ведет уникальные научные разработки, равных которым нет в России, число рецензируемых научных публикаций в разы превосходит публикации всех прочих вузов региона", - сказал Журавлев.

По его словам, заявка вуза получила поддержку около 100 организаций региона. "Помимо этого, было найдено софинансирование, однако из-за неочевидности для Министерства образования серьезности намерений местной власти, вуз не получил "опору", - отметил Журавлев.

Несогласные с решением Минобрнауки, сразу после анонсирования результатов конкурса, студенты и академическое сообщество на специальном митинге 17 апреля обратились к властям с резолюцией, в которой потребовали от руководства региона решительных действий в вопросе создания опорного вуза.

"Высшее образование - это настоящее, но еще в большей степени - будущее любого региона. Нет достойных вузов - самая активная и талантливая молодежь уезжает в Москву, Санкт-Петербург, другие субъекты, в которых работают сильные университеты", - отметил депутат Госдумы Сергей Тен, идеолог продвижения Иркутского госуниверситета в конкурсе опорных вузов.

"В Иркутской области миграционный прирост, к сожалению, стабильно находится в области отрицательных значений. И корни проблемы, я уверен, в том числе и в конкурентоспособности иркутских вузов. Ситуация с неполучением ИГУ - одним из старейших университетов Сибири - статуса опорного вуза показала, что высшее образование в области переживает не лучшие времена. Но опускать руки нельзя ни в коем случае, нужно делать выводы и бороться за получение статуса в следующем году", - считает депутат.

"Правительство обязательно даст еще один шанс сильным, перспективным и достойным вузам, и за это стоит бороться на всех уровнях", - резюмировал Руслан Абрамов.