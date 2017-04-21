Минобрнауки выделит на проведение "Детской Новой волны" до 50 млн рублей

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки выделит почти 50 млн рублей на проведение финала международного конкурса молодых исполнителей "Детская Новая волна". Об этом говорится в материалах тендера, размещенного на федеральном портале госзакупок.
В материалах указывается, что начальная (максимальная) цена контракта составляется 49,4 млн рублей. Сам конкурс должен пройти в международном детском центре "Артек" в мае-июне 2017 года.
Первый международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна" впервые был организован в 2008 году. Ежегодно в международный детский центр "Артек" на конкурс приезжает более 7 тыс. человек со всего мира. В конкурсе традиционно принимают участие дети в возрасте от восьми до 12 лет.