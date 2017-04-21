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Эксплуатация системы "Пит-стоп" в тестовом режиме в Москве завершена

Общество
21 апреля, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Система может мгновенно передавать ближайшим экипажам ДПС данные о превышающих скоростной режим автомобилях
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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Полицейские Москвы завершили эксплуатацию в тестовом режиме системы "Пит-стоп", которая в реальном времени отслеживает скорость двигающегося автомобиля и мгновенно передает информацию ближайшему экипажу ДПС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Госавтоинспекция Москвы совместно с правительством Москвы и разработчиками системы "Пит-стоп" закончила эксплуатацию системы в тестовом режиме и проведение работ по совершенствованию характеристик и возможностей программного обеспечения и оборудования системы видеофиксации нарушений скоростного режима. В аппаратно-программный комплекс под названием "Барс", используемый Госавтоинспекцией, включено специализированное программное обеспечение "Пит-стоп", которое позволит сотруднику дорожно-патрульной службы при подключении к той или иной камере фото- или видеофиксации в режиме реального времени отслеживать правонарушения, связанные с превышением скоростного режима", - рассказали в пресс-службе.

По данным главка, данная система может мгновенно передавать ближайшим экипажам ДПС данные об автомобиле, превышающем скорость.

"Инспектор ГИБДД при помощи нетбука, подключённого к единому информационному пространству правительства Москвы и УГИБДД Москвы, находящийся при этом на расстоянии от 700 метров до 1 км от камеры фиксации, будет реагировать на правонарушения, связанные со значительным превышением скорости, в режиме реального времени", - подчеркнули в главке, отметив, что система позволит исключить дублирование или двойное привлечение собственника транспортного средства за допущенное нарушение.

"В зависимости от складывающейся оперативной обстановки в службе по обеспечению безопасности дорожного движения с использованием данного комплекса планируется задействовать до 20 нарядов дорожно-патрульной службы. В рамах тестовой эксплуатации аппаратно-программных комплексов "Барс" с помощью системы "Пит-стоп" составлено и направлено в суд 15 протоколов за превышение скоростного режима более 60 км/ч", - заключили в полиции.

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