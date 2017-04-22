Дворкович: не прошедшие медобследование сотрудники не должны допускаться до работы

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поддержал предложение не допускать на рабочее место сотрудников, не прошедших плановое медобследование.

"Что касается того, чтобы не пускать на работу, если человек не проверил здоровье, то поддерживаю полностью. Причем от места работы это особо не должно зависеть. Это должно быть и на предприятиях Росатома, и в Министерстве экономического развития, и на спортивной площадке", - сказал Дворкович на итоговой пленарной сессии Красноярского экономического форума.

В ходе подведения итогов работы дискуссионных площадок форума была отмечена необходимость побуждать людей периодически проверять состояние своего здоровья. В качестве примера был приведен Росатом, на предприятиях которого магнитный пропуск перестает действовать, если сотрудник вовремя не проверил состояние своего здоровья.