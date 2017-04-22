МФЦ начнут предоставлять услуги по смене фамилии или рождению ребенка единым пакетом

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития разрабатывает законопроект, согласно которому заявитель для получения комплексной услуги, например смены фамилии при замужестве, или рождении ребенка, сможет подавать все запросы единым пакетом. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Если в целом посмотреть на эту систему, то за последние несколько лет доступ людей к госуслугам качественно изменился. Мы сейчас будем работать над тем, чтобы еще упростить эту историю. Сейчас все-таки есть некоторый шлейф прошлого, когда люди получают отдельные госуслуги. Но мы все прекрасно знаем, что иногда госуслуги надо получать в комплексе - родился ребенок или девушка вышла замуж", - сказал Орешкин во время посещения МФЦ в Красноярске в рамках Красноярского экономического форума.

Министр добавил, что разрабатываемый законопроект позволит создать так называемую комплексную услугу в какой-то жизненной ситуации. Человек сможет с помощью одного заявления подать запрос на получение всех услуг в рамках его жизненной ситуации, и дальнейший процесс будет проходить без его участия.

"То есть человек, попав в такую жизненную ситуацию, приходит, подает одно заявление и получает весь комплекс услуг, который с этим связан. Максимальное упрощение, минимум времени", - пояснил Орешкин.

Глава МЭР отметил, что сейчас эти жизненные ситуации отнимают у людей очень много времени.

"Например, рождение ребенка. У меня недавно дочка родилась, супруга пошла в МФЦ получать документы - одно заявление, второе, третье - потом через какое-то время надо возвращаться, и так далее. Это очень много времени съедает, упрощение этих процедур - очень важно", - поделился министр.

Орешкин выразил надежду, что данный законопроект будет принят до конца года.

Налоги и пошлины в одном окне

Кроме того, вторым новшеством в работе МФЦ станет возможность уплачивать налоги и пошлины в МФЦ с помощью оператора, не прибегая к услугам банкомата и без посещения отделения банка.

По словам Орешкина, Минфин разработал законопроект по наделению МФЦ возможностью самостоятельно принимать денежные средства в счет платы за государственные и иные услуги, а Минэкономразвития предлагает дополнительно включить в него и налоговые платежи.

"МФЦ до сих пор не имеют права принимать платежи, здесь вся эта проблематика сопряжена. Сейчас готовится законопроект, который эту проблему решит. МФЦ получит возможность брать средства граждан, и таким образом еще одна операция, которая есть, которая сейчас тоже приводит к тратам времени, она будет исключена из процесса, и предоставление госуслуг станет еще проще и лучше", - сказал министр.

Орешкин пояснил, что для оплаты налогов и пошлин МФЦ придется оборудовать отдельные окна и операционные кассы для приема платежей, но, скорее всего, это будет востребовано крупными МФЦ в больших населенных пунктах.

Поэтому прием платежей будет именно дополнительной возможностью, а не обязанностью для МФЦ, поскольку выполнение операций с наличными средствами и безналичным расчетом предполагает наличие помещений, оборудованных по жестким требованиям.