В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 36-летней давности

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московская погода побила суточный рекорд низкого атмосферного давления, установленный в 1981 году. Как сообщили в столичном Метеобюро, в 18.00 мск барометры на главной метеостанции столицы - ВДНХ - показали 729,7 мм рт. ст.

"Это ниже прежнего рекорда для 22 апреля, который составлял 730 мм рт.ст и был установлен 36 лет назад", - отметил представитель метеослужбы.

По его словам, в воскресенье давление начнет расти, температура воздуха начнет повышаться - во второй половине следующей недели воздух может прогреться до плюс 17 - плюс 20 градусов. В течение недели возможны небольшие дожди. Сейчас в Москве температура ниже климатической нормы на 4-5 градусов.