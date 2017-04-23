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В Крыму выпал снег

Общество
23 апреля, 14:28 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
В конце апреля это редкое явление для полуострова, отметила дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Татьяна Адрианова
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© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
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© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС
© Сергей Павлив/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Необычное для конца апреля явление наблюдается в Крыму. Практически повсеместно на территории полуострова идет снег. Он зарядил с утра и продолжается в течение дня. В Симферополе снег укрыл крыши домов, деревья, уже расцветшие кусты сирени.

"Для конца апреля это очень редкое явление. Такого не было очень давно. Снег идет практически по всему полуострову, кроме южного берега и ряда приморских городов", - сообщила ТАСС дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Татьяна Адрианова.

По ее словам, сейчас сложно подсчитать общее количество выпавших осадков. "Снег в некоторых регионах идет с дождем, так называемый мокрый снег. Пока сложно подсчитать, сколько миллиметров осадков уже выпало", - сказала она.

По данным Крымского гидрометцентра, 23 апреля самая высокая температура воздуха (плюс 27,2 градуса) в Симферополе за весь период наблюдений отмечалась в 1950 году, самая низкая (минус 4,5 градуса) - в 1948 году.

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