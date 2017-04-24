ВЦИОМ: 75% россиян поддерживают отказ Первого канала от трансляции "Евровидения-2017"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян (75%) поддерживают решение Первого канала отказаться от трансляции "Евровидения-2017" в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев участницы конкурса "Евровидение" от России Юлии Самойловы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованного на сайте организации.

"На фоне запрета, введенного Украиной на въезд российской конкурсантки, решение Первого канала отказаться от трансляции конкурса "Евровидение-2017" поддержали 75% опрошенных. Несогласие с позицией руководства канала выразили 18%", - уточняют социологи.

Согласно данным исследования, число граждан, хоть раз смотревших "Евровидение", несколько выросло за последние пять лет: если в 2012 г. 76% респондентов заявляли, что видели трансляции песенного конкурса, то в 2017 г. - 82%. Доля постоянных зрителей (тех, кто отмечает, что старается следить за трансляциями ежегодно) с 2012 г. не изменилась - это по-прежнему 19%. При этом отмечается, что доля постоянных зрителей заметно выше среди женщин (25%) и респондентов в возрасте 60 лет и старше (28%) , чем среди мужчин (12%) и 18-24-летних (13%), а также 25-34-летних (9%). Еще 17% участников опроса заявили, что никогда не смотрели "Евровидение".

"Реакция россиян на решение об отказе транслировать "Евровидение" в этом году - предсказуема. Позиция Украины в отношении Юлии Самойловой воспринимается как несправедливая и политизированная, а несправедливость порождает эмоциональный отклик, который и зафиксирован в ходе опроса. Отсутствие телетрансляции - это все лишь демонстрация позиции российской стороны. Желающие могут посмотреть конкурс и в интернете, так что об ограничении прав и возможностей речи не идет", - прокомментировал результаты исследования руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17-18 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017". Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ. 13 апреля в пресс-службе российского Первого канала сообщили, что замену Самойловой на "Евровидении" не рассматривают и транслировать песенный конкурс не будут. Финал "Евровидения-2017" намечен на 13 мая.