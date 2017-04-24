Путин: интересы граждан РФ должны быть защищены при большом притоке трудовых мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать механизм защиты интересов россиян при большом притоке трудовых мигрантов.

На встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании глава государства назвал проблему трудовой миграции "весьма чувствительной". "Безусловно, вся проблема требует нашего постоянного внимания и совершенствования механизмов ограничения граждан РФ от недобросовестных людей, функционирующих в этой сфере, в защите их законных интересов на рынке труда, на предоставление социальных услуг, которые ставятся под сомнение с учетом тех проблем, которые порождаются большим количеством приезжих", - заявил Путин.