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Путин: интересы граждан РФ должны быть защищены при большом притоке трудовых мигрантов

Общество
24 апреля, 15:31 UTC+3
Президент России назвал проблему трудовой миграции "весьма чувствительной"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать механизм защиты интересов россиян при большом притоке трудовых мигрантов.

На встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании глава государства назвал проблему трудовой миграции "весьма чувствительной". "Безусловно, вся проблема требует нашего постоянного внимания и совершенствования механизмов ограничения граждан РФ от недобросовестных людей, функционирующих в этой сфере, в защите их законных интересов на рынке труда, на предоставление социальных услуг, которые ставятся под сомнение с учетом тех проблем, которые порождаются большим количеством приезжих", - заявил Путин.

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