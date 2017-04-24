Экс-гендиректор "Ъ" Мария Комарова возглавила Independent Media

Данила Козловский впервые станет режиссером и снимет фильм о футболе "Тренер"Культура 24 апреля, 16:59
CNN: Пегги Уитсон установила рекорд продолжительности пребывания астронавтов на орбитеКосмос 24 апреля, 16:56
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетностьОбщество 24 апреля, 16:51
МИД РФ: зарин мог попасть террористам в Сирии из Ливии и ИракаПолитика 24 апреля, 16:51
Тренер: бывший гимнаст Гарибов работает в федерации уже с начала 2017 годаСпорт 24 апреля, 16:50
Легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзы ОИ-2008 после перепроверки допинг-пробыСпорт 24 апреля, 16:49
День Катастрофы в Израиле. ДосьеБиографии и справки 24 апреля, 16:48
Мэр Кишинева стал обладателем звания "Бездельник и вредитель года"Международная панорама 24 апреля, 16:40
Алферов: проблемой науки в РФ является невостребованность результатов экономикойНаука 24 апреля, 16:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор ИД "Коммерсантъ" Мария Комарова возглавила издательский дом Independent Media. Об этом она сообщила корреспонденту ТАСС.
Ранее агентство RNS сообщало, что в понедельник у Комаровой первый рабочий день в издательском доме.
"Да, так и есть", - ответила Комарова на просьбу подтвердить назначение.
После ухода из "Коммерсанта" в 2016 году она перешла на работу в совет директоров "ЮТВ-Холдинга".
Отвечая на вопрос о том, продолжит ли она работу в холдинге, Комарова сообщила, что в настоящий момент этот вопрос обсуждается, и пока она "не готова сказать ничего конкретного".
Independent Media существует с 1992 года и занимается изданием Cosmopolitan, "Домашнего Очага", Harper’s Bazaar, Esquire, Grazia, Men’s Health, Women’s Health, "National Geographic Россия", The Moscow Times.