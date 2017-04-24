Экс-гендиректор "Ъ" Мария Комарова возглавила Independent Media

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор ИД "Коммерсантъ" Мария Комарова возглавила издательский дом Independent Media. Об этом она сообщила корреспонденту ТАСС.

Ранее агентство RNS сообщало, что в понедельник у Комаровой первый рабочий день в издательском доме.

"Да, так и есть", - ответила Комарова на просьбу подтвердить назначение.

После ухода из "Коммерсанта" в 2016 году она перешла на работу в совет директоров "ЮТВ-Холдинга".

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли она работу в холдинге, Комарова сообщила, что в настоящий момент этот вопрос обсуждается, и пока она "не готова сказать ничего конкретного".

Independent Media существует с 1992 года и занимается изданием Cosmopolitan, "Домашнего Очага", Harper’s Bazaar, Esquire, Grazia, Men’s Health, Women’s Health, "National Geographic Россия", The Moscow Times.