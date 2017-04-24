Русское географическое общество наградило медалями членов попечительского совета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Русское географического общества (РГО) наградило медалями Общества членов его попечительского совета. Награждение прошло в присутствии президента России Владимира Путина в штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге.

Большими серебряными медалями награждены председатель совета директоров холдинга "Evraz" Александр Абрамов, президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков. Медали вручены за достижения в научно-организационной деятельности РГО, связанной с проведением экспедиций и реализацией проектов общества.

Заместителю председателя Совета Федерации Юрию Воробьеву вручена Малая серебряная медаль за бескорыстную помощь в деятельности географического общества, способствующую укреплению его научно-организационного и финансово-экономического состояния.

Главная награда РГО - Золотая Константиновскую медаль - будет вручена российскому бизнесмену Алишеру Усманову, который сегодня не смог присутствовать на церемонии награждения. Эта награда присуждается членам общества за большие заслуги в географической науке и исключительный вклад в деятельность РГО. Медаль является именной.