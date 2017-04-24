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Путин предложил установить День географа и учредить звание Заслуженного географа РФ

Общество
24 апреля, 16:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
По словам главы государства, этот шаг подчеркнет значимость профессии и повысит статус представителей науки
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. Президент России Владимир Путин предложил учредить профессиональный праздник День географа.

"Я думаю, вы со мной согласитесь, можно было бы попробовать внести в российский календарь знаменательную дату", - заявил он на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

Также президент предложил учредить почетное звание "Заслуженный географ РФ". По словам главы государства, этот шаг подчеркнет значимость профессии и повысит статус представителей науки, будет способствовать популяризации географии.

Путин отметил значимость международных проектов РГО, особенно совместных с партнерами из Китая. "Проекты РГО с участием иностранных партнеров еще раз доказывают: взаимодействие ученых не подвержено политической конъюнктуре и способствует научному прогрессу и укреплению дружбы", - подчеркнул президент.

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