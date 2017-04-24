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Топилин: передача персонифицированных данных ПФР регионам не приведет к их утечке

Общество
24 апреля, 19:45 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 24, апреля. /ТАСС
Согласно новому законопроекту, Пенсионный фонд сможет передавать региональным властям в том числе информацию об уплате предпринимателями страховых взносов
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СТАВРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Доступ регионов РФ к данным персонифицированного учета Пенсионного фонда России не приведет к утечке этих данных. Об этом журналистам сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин во время рабочей поездки в Ставрополь.

"Достаточно непросто идет этот закон. Конечно, никто не должен бояться, что куда-то утекут персональные данные, требование к региональным органам исполнительной власти, которые получат агрегированный доступ к этим данным, - соблюдать требования о защите персональных данных", - сказал он.

По словам Топилина, законопроект готовят ко второму чтению в Госдуме, основная цель - легализация трудовых отношений. "Закон даст право субъектам пользоваться данными персонифицированного учета Пенсионного фонда с тем, чтобы сравнивать свои действия, смотреть, что происходит по муниципалитетам, какие сектора (экономики - прим. ТАСС) здесь наиболее рискованные", - отметил министр.

Как сообщалось, согласно новому законопроекту, Пенсионный фонд сможет передавать региональным властям в том числе информацию об уплате предпринимателями страховых взносов. Сейчас у регионов нет возможности получить эти данные.

По оценкам Росстата, ПФР, ФНС и ФОМС, сейчас около 15 млн человек трудоспособного возраста работают без легального оформления трудовых отношений, не имеют статуса индивидуального предпринимателя. В Минтруде считают наличие нелегальной занятости социально несправедливым явлением, поскольку за таких работников работодатели не уплачивают налоги и социальные взносы на пенсионное, социальное и медицинское страхование.

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