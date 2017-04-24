Борец Джефф Монсон провел мастер-класс в Академии МЧС России в Москве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Джефф Монсон провел мастер-класс в Академии государственной противопожарной службы МЧС России в Москве и получил в подарок боевую одежду пожарного. В столицу он прибыл из Курска, где провел бой с двукратным чемпионом мира по боевому самбо Дмитрием Заболотным.

"В этом году я планирую завершить профессиональную карьеру. Однако спорт я не бросаю. Я хочу заняться преподавательской деятельностью и считаю, что многим ребятам будет это интересно. Свои мастер-классы я провожу абсолютно бесплатно", - сказал Монсон на встрече с курсантами, которые встретили его показательными выступлениями, в частности, на плацу вуза было продемонстрировано боевое развертывание пожарного расчета, на спортивной площадке студенты показали свое мастерство при выполнении подъема на учебную башню при помощи пожарной лестницы.

"Что может быть важнее, чем осознавать, что ты спасаешь человеческие жизни? Я уважаю тех людей, которые выбрали для себя эту профессию. Пожарные и спасатели - это очень отважные и храбрые люди. Это не просто слова: двое моих близких друзей из Америки работают пожарными", - рассказал спортсмен.

Сам открытый урок для курсантов АГПС вызвал огромный ажиотаж.

Монсон начал его с теории: он рассказал о тактике ведения боя и искусстве применять приемы из разных дисциплин в рамках одного поединка. Перейдя от теории к практике, Монсон отметил отличную физическую форму будущих пожарных. Звездный наставник во время мастер-класса постарался рассказать и показать ребятам максимально эффективные элементы тренировок и боевых приемов.

"Ребята все отлично подготовлены, обладают хорошими физическими возможностями. Несмотря на то, что я такой сильный и большой, вряд ли я смог бы повторить хоть одно упражнение из того, что я сегодня увидел", - признался Монсон. В заключении встречи начальник Академии ГПС вручил спортсмену боевую одежду пожарного и именную каску.

46-летний Монсон является пятикратным чемпионом мира по грэпплингу по различным версиям. Он продолжает карьеру бойца ММА. Всего на его счету 60 побед и 26 поражений.