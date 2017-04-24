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Три акции "Бессмертный полк" пройдут в Торонто в преддверии Дня Победы

Общество
24 апреля, 22:35 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
В настоящее время активисты из русскоязычной общины Торонто распространяют в городе листовки на английском языке, рассказывают, что СССР и Канада в годы Второй мировой войны были союзниками
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ОТТАВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Сразу три акции "Бессмертный полк" состоятся в канадском Торонто в преддверии Дня Победы. Об этом ТАСС сообщили их организаторы, которые представляют различные объединения российских соотечественников крупнейшего мегаполиса Канады.

От центра

Первая акция запланирована на 20:00 по московскому времени 6 мая в центральной части города. "У нас очень интересный и символичный маршрут. Мы пройдем по самым оживленным улицам центра Торонто - Янг, Дандас, Куин и другим - уже во второй раз. На них установлено много военных памятников, в том числе Мемориал погибшим воинам 1939-1945 годов", - сообщил ТАСС руководитель группы "Русская Канада" Леон Мицнер.

По его словам, "если придет очень много людей, то для прохода колонны полиция частично перекроет эти улицы". "Мы ожидаем, что к нам уже придут не менее двух тысяч человек, но ставим задачу собрать до 5 тыс. участников", - сказал он.

В настоящее время активисты из русскоязычной общины Торонто распространяют в городе листовки на английском языке, рассказывают, что СССР и Канада в годы Второй мировой войны были союзниками, и приглашают канадцев также поучаствовать в акции.

"В прошлом году местные очень интересовались нашим мероприятием и историей, связанной с ним, поэтому мы решили в этом году его таким образом прорекламировать", - пояснил Мицнер.

Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" пригласили принять в нем участие членов сербской, болгарской, греческой, словацкой, китайской, итальянской, еврейской и индийской общин Торонто.

"Мы также договорились, что в этот день в православных, греческих и армянских церквях мегаполиса пройдут панихиды по всем погибшим во Второй мировой войне", - добавил Мицнер.

Перед началом акции в мегаполисе запланирован автопробег, посвященный Дню Победы.

До окраин

Второй "Бессмертный полк" состоится в тот же день в 21:00 мск, но в северной части Торонто в районе Северный Йорк, где в основном проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР. Как ожидают организаторы, к ним в "полк" могут прийти до 5 тыс. человек.

"Бессмертный полк" начался в России, но эта идея как раз стала тем элементом, которого нам здесь не хватало, - рассказала лидер общественного движения "Русский мир Канады" Алла Суворова. - Раньше у нас не было патриотического праздника на улице, люди сидели по кухням и тихо отмечали День Победы, а когда в 2015 году мы впервые провели эту акцию в Торонто, то это очень воодушевило всю общину. Мы поняли, что люди хотят праздника".

По ее словам, такому формату празднования Дня Победы, в первую очередь, обрадовались ветераны Великой Отечественной войны, которые сейчас проживают в мегаполисе, а также молодежь.

"Молодые люди стали забывать нашу историю, но теперь молодежь общины нам активно помогает, они заинтересовались историей, и готовы передавать память о наших героях-победителях новым поколениям", - отметила Суворова.

Парад ветеранов

7 мая в 16:00 мск в этой же части мегаполиса запланировано проведение третьего "Бессмертного полка", участники которого после его завершения "вольются" в парад ветеранов. Он состоится в Шеппард-парке (официальное название парк Эрла Бейлса - прим. ТАСС) в районе Северный Йорк, сообщил ТАСС Вячеслав Волков - президент Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из Советского Союза, которая зарегистрирована в Торонто.

"На сегодняшний день в нашей ассоциации осталось 64 участника боевых действий, примерно треть из них может встать в строй. Также в шествии должны принять участие представители трудового фронта, узники концлагерей и дети, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне, защищая Родину", - сказал он.

По словам Волкова, как ожидается, в параде будут задействованы до 80 человек, их возраст - от 90 до 100 лет. "Часть из них сможет пройти по маршруту - его длина около 500 м - самостоятельно, но половина ветеранов поедет на специальных колясках, так как уже не в состоянии проделать такой путь", - отметил глава ассоциации.

Впервые парад ветеранов состоялся в Торонто в 2015 году. "В этот раз мы проведем его не только под копиями Знамени Победы, но также у нас будут и штандарты фронтов, чего не было в прошлые годы", - сообщил Волков.

Перед его началом ветераны войны возложат цветы и венки к мемориалу жертв Холокоста, который установлен в парке.

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