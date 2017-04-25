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Акция "Бессмертный полк" впервые пройдет во Вьетнаме

Общество
25 апреля, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Россотрудничество и его представительства за рубежом на протяжении нескольких лет активно поддерживают акцию "Бессмертный полк"
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" в этом году впервые пройдет во Вьетнаме при поддержке Россотрудничества. Об этом в беседе с ТАСС рассказала глава ведомства Любовь Глебова.

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"В этом году "Бессмертный полк" впервые пройдет во Вьетнаме, - сказала она. - В этой акции важно участие каждого человека, вне зависимости будет ли это многотысячная акция в Москве, или же по улицам тех же Ханоя, Рабата или Браззавиля пройдут несколько человек, но с искренними чувствами и открытым сердцем".

Глебова напомнила, что Россотрудничество и его представительства за рубежом на протяжении нескольких лет активно поддерживают акцию "Бессмертный полк". "Во всех странах, где есть наши центры или представители, а это 81 страна мира, мы либо сами выступаем в качестве организаторов и координаторов этого события, либо оказываем всю возможную помощь в организации шествий, - сказала она. - Это не забываемое ощущение, когда ты видишь, как, отдавая дань памяти подвигу и героизму, по улицам Нью-Йорка, Берлина, Вены и десятков других зарубежных городов проходят потомки солдат, которые отстояли свободу и право на жизнь народов мира".

По ее мнению, идея проведения "Бессмертного полка" служит "объединяющим началом не только для россиян, но и для тысяч наших соотечественников, проживающих за рубежом и охватывает все большее количество стран". "Отрадно, что за годы проведения этой акции она превратилась в масштабный международный гуманитарный проект, призванный сохранить историческую память, не допустить пересмотра оценок и итогов Второй мировой войны, поставить под сомнение величие подвига всех тех, кто пал в борьбе с фашизмом, - особо отметила она. - Пересмотр итогов может иметь самые негативные последствия для всего мира, причем в уже недалеком будущем. Такие шаги могут привести к возрождению идеологии нацизма, а это недопустимо".

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