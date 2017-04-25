Первая конференция по северному завозу пройдет в Нарьян-Маре

АРХАНГЕЛЬСК, 25 апреля. /ТАСС/. Первая конференция по северному завозу пройдет в столице Ненецкого автономного округа 19-20 июня. Об этом сообщили организаторы форума.

"19-20 июня 2017 года в г. Нарьян-Маре состоится конференция "Северный завоз - новые пути и возможности". Конференция пройдет при участии проектного офиса "Северный завоз" ВАВТ (Всероссийской академии внешней торговли) Минэкономразвития России. Мероприятие пройдет в КДЦ "Арктика", - говорится в сообщении.

Конференция призвана объединить усилия всех заинтересованных сторон для выработки единого подхода к системе северного завоза, что будет способствовать развитию северных регионов. Необходимо обсудить перспективы повышения эффективности мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера и приравненных к ним районов с ограниченными сроками завоза грузов.

К регионам Крайнего Севера относится 25 субъектов Российской Федерации, поэтому качество организации северного завоза в современных условиях становится не только фактором устойчивого развития экономики макрорегиона, но и ключевым элементом выживания, который напрямую затрагивает интересы и судьбу каждого живущего там человека. На конференции планируется обсудить механизмы управления поставками в рамках северного завоза: как это регулируется на федеральном уровне и в регионах. Важный вопрос - это логистика и инфраструктура северного завоза: состояние и ключевые игроки. Кроме того, на форуме будут обсуждаться новые технологии для устойчивого развития удаленных территорий, финансовые инструменты для северного завоза и механизмы страхования, альтернативная энергетика, биотехнологии, современная медицина и сельское хозяйство для обеспечения качества жизни населения Крайнего Севера.

К участию в форуме приглашены статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов, генеральный директор УК "ВостокУголь" Вадим Бугаев, губернатор Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский. Организатором мероприятия выступает Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций.

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.